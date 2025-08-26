Google Play Store’da güvenlik denetimlerini aşmayı başaran zararlı yazılımlar, milyonlarca Android kullanıcısını etkiledi. Zscaler’ın raporuna göre 77 farklı kötü amaçlı uygulama toplamda 19 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Bu uygulamaların büyük kısmı araç veya kişiselleştirme yazılımı gibi görünüp kullanıcıları kandırdı. En tehlikeli örneklerden biri ise bankacılık uygulamalarını hedef alan Anatsa trojanı.

Google Play’de Dev Açık: 77 Zararlı Uygulama 19 Milyon Kere İndirildi

Siber güvenlik uzmanları, Anatsa’nın yeni sürümünün şifreleri kaydetme, SMS engelleme ve güvenlik taramalarını atlatma yetenekleriyle daha da güçlendiğini söylüyor. Zararlının dünya genelinde 831 finans kuruluşunu hedef aldığı belirtiliyor. Ayrıca kripto para borsaları da risk altında.

Anatsa, güvenlik yazılımlarından saklanmak için farklı şifreleme yöntemleri kullanıyor ve kendini bozuk dosyaların içine gizliyor. Kullanıcıların verdiği izinleri kötüye kullanarak ciddi zararlar verebiliyor. Öte yandan Android ekosisteminde en sık görülen zararlı hâlâ Joker trojanı. SMS yoluyla bilgileri toplayan Joker, vakaların dörtte birini oluşturuyor.

Bu durum, Google’ın güvenlik politikaları konusunda tartışmaları artırıyor. Google ise tehditlerin fark edildiğini ve önlem alındığını savunuyor. Benzer bir sorun Apple tarafında da yaşandı. Nisan ayında Kaspersky, App Store’da kripto cüzdanlarını hedef alan ComeCome adlı bir zararlı yazılım buldu.

Yine de uzmanlara göre asıl tehlike, Android tarafında giderek yaygınlaşan bankacılık odaklı zararlılar. Google Play’deki milyonlarca indirme, zararlı yazılımların ne kadar kolay yayılabildiğini gösteriyor.

Kullanıcıların sadece güvenilir geliştiricilerden uygulama indirmesi ve verdikleri izinlere dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Özellikle bankacılık ve kripto para işlemleri yapanların cihaz güvenliğini ihmal etmemesi gerekiyor.