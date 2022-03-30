Rus Geliştiriciler, Play Store Alternatifi Bir Uygulamayı Duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir dizi yaptırım uygulanmasına neden oldu. Bunun üzerine Google da Rusya'da Google Play Store ve YouTube ödemelerini askıya alarak harekete geçmişti.

Reuters'in bildirdiğine göre Rus teknoloji geliştiricilerinden oluşan bir kuruluş, Play Store'a NashStore (İngilizce "OurStore") adlı bir alternatif duyurdu. Bu, Rusya'nın Mir kart ödeme sistemiyle uyumlu olacak ve Rus uygulama geliştiricilerinin ödeme almasına olanak tanıyacak.

Digital Platforms organizasyonunun bir temsilcisi olan Vladimir Zykov, verdiği demeçte "Ne yazık ki, Ruslar artık uygulama satın almak için Google Play'i kullanamıyor ve geliştiriciler gelir kaynaklarını kaybetti. Bu yüzden NashStore adında bir Rus uygulama mağazası oluşturduk." dedi.

Rusya'nın Yeni Uygulama Mağazası Ne Zaman Açılacak?

Yeni uygulama mağazası, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki zaferlerini kutlamak adına 9 Mayıs'ta Rusya'nın Zafer Günü'nde açılacak. Yerel teknoloji devi Yandex daha önce Yandex Store'u alternatif bir Android uygulama deposu olarak sunduğundan bu, ülkenin ilk yerel uygulama pazarı olmayacak. Bu, son yıllarda uygulama mağazalarını etkileyen ilk yaptırımlar değil. Huawei'nin 2019'daki ABD yaptırımlarının ardından Google Play Store'a ve diğer hizmetlere erişimi engellendi ve bu, şirketi mevcut App Gallery mağazasını güçlendirmeye zorladı.

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