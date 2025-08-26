Android 16 Güncellemesi Almayacak 31 Xiaomi Modeli Belli Oldu
Xiaomi HyperOS 3.0 için kolları sıvadı. Ancak birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli Android 16 almayacak ve yalnızca Android 15 tabanlı sürümle güncellenecek.
Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Yeni sürüm hem Android 15 hem de Android 16 tabanlı olacak. Ancak birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli Android 16'ya geçmeyecek. Bu cihazlar sadece Android 15 tabanlı HyperOS 3 alacak.
Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri
Xiaomi:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX Fold 2
Redmi:
- Redmi 12 / 12 5G
- Redmi 13C / 13C 5G / 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G / NFC 4G
- Redmi Note 12R / 12S / 12T Pro / 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G / 4G NFC / 5G
- Redmi Note 13R Pro
POCO:
Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı HyperOS 3, pek çok yenilik ve performans iyileştirmesini de beraberinde getirecek. Ancak bazı cihazlar yalnızca Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümüne güncellenecek ve bu yeniliklerin önemli kısmından faydalanamayacak.
Xiaomi 12 serisi, 12S serisi, 12T serisi ve MIX Fold 2 bu kapsamda. Redmi tarafında ise Note 12 ve Note 13 serisinden pek çok model güncellemeyi Android 15 ile sınırlı alacak. POCO’da ise F5 serisi, C65 ve M6 Pro, Android 16’ya yükseltilemeyecek.
Xiaomi, güncelleme için kesin tarih vermedi. Ancak şirketin mevcut sürüm üzerindeki geliştirmeleri durdurduğu ve tüm kaynaklarını HyperOS 3’e aktardığı biliniyor. Kısa süre içinde Android 16 tabanlı sürümün beta testlerinin başlaması bekleniyor. Xiaomi 15 ve 14T Pro gibi yeni modeller bu testlere erken erişim şansı bulabilir.
HyperOS 3 birçok yenilik getirecek olsa da listedeki modeller için son büyük güncelleme olacak. Yeni özelliklerden yararlanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların yakın gelecekte daha güncel cihazlara yönelmesi gerekecek.