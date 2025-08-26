Android 16 Güncellemesi Almayacak 31 Xiaomi Modeli Belli Oldu

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Yeni sürüm hem Android 15 hem de Android 16 tabanlı olacak. Ancak birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli Android 16'ya geçmeyecek. Bu cihazlar sadece Android 15 tabanlı HyperOS 3 alacak.

Android 16 Güncellemesi Almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

Xiaomi:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi:

Redmi 12 / 12 5G

Redmi 13C / 13C 5G / 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G / NFC 4G

Redmi Note 12R / 12S / 12T Pro / 12 Turbo

Redmi Note 13 4G / 4G NFC / 5G

Redmi Note 13R Pro

POCO:

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı HyperOS 3, pek çok yenilik ve performans iyileştirmesini de beraberinde getirecek. Ancak bazı cihazlar yalnızca Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümüne güncellenecek ve bu yeniliklerin önemli kısmından faydalanamayacak.

Xiaomi 12 serisi, 12S serisi, 12T serisi ve MIX Fold 2 bu kapsamda. Redmi tarafında ise Note 12 ve Note 13 serisinden pek çok model güncellemeyi Android 15 ile sınırlı alacak. POCO’da ise F5 serisi, C65 ve M6 Pro, Android 16’ya yükseltilemeyecek.

Xiaomi, güncelleme için kesin tarih vermedi. Ancak şirketin mevcut sürüm üzerindeki geliştirmeleri durdurduğu ve tüm kaynaklarını HyperOS 3’e aktardığı biliniyor. Kısa süre içinde Android 16 tabanlı sürümün beta testlerinin başlaması bekleniyor. Xiaomi 15 ve 14T Pro gibi yeni modeller bu testlere erken erişim şansı bulabilir.

HyperOS 3 birçok yenilik getirecek olsa da listedeki modeller için son büyük güncelleme olacak. Yeni özelliklerden yararlanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların yakın gelecekte daha güncel cihazlara yönelmesi gerekecek.