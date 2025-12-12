Online Alışverişte Yeni Dönem: Yüzünüz Yeterli Olacak

Google, kısa bir süre önce belirli kullanıcıların erişimine açtığı "try on" özelliğini güncellediğini duyurdu. Teknoloji devinin online (çevrim içi) alışverişte yeni bir dönem başlatan bu yeni aracı, sadece yüzünü kullanarak dilediğiniz herhangi bir kıyafetin üzerinde nasıl görüneceğini öğrenmenize yardımcı olmaya başladı.

Google'ın Try On Aracında Artık Selfie Yüklenebiliyor

Google, geçtiğimiz aylarda sanal kıyafet deneme aracını kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların gerçek hayatta denemeden bir kıyafetin üzerinde nasıl görüneceğini görmesine olanak tanıdığı için yoğun ilgi görmüştü. Ne var ki aracın önemli bir eksiği vardı. İlk kullanıma sunulduğu sırada yalnızca bütün vücudunuzun olduğu görselleri kabul ediyordu.

Teknoloji devi, kullanıcılardan gelen yoğun talepten sonra try on aracına selfie desteği de ekledi. Kullanıcılar artık yüzünü içeren bir selfie yükleyebiliyor. Bu işlemin ardından ise beden seçiminin yapılması gerekiyor. Daha sonrasında Google'ın görsel odaklı yapay zeka modeli Nano Banana kullanılarak ilgili kıyafet üzerinize giydiriliyor. Fotoğrafta sizin yüzünüz oluyor, beden ise sizin beden ölçülerinize göre oluşturuluyor.

Bu güncellemenin normal çekimlerin yüklenmesini engellemediğini belirtelim. Kullanıcılar hâlâ tüm vücudunun göründüğü fotoğraflar yükleyebiliyor ve bunlardan birini varsayılan temel model olarak seçebiliyor. Bu seçim yapıldığında ise araç ileride denemek istediğiniz kıyafetlerde otomatik olarak yüklediğiniz fotoğraftaki sizi baz alıyor.

Google'ın aracı, çeşitli bedenlerde kıyafetin nasıl görüneceğine dair fikir verdiği için alışveriş sitelerinden alınan kıyafetlerin geri iade edilme oranının düşmesi gibi avantajlar sağlaması da muhtemel görünüyor. Tüketicilere bir giysi almadan önce onu üzerinde deneme imkânı sunan özellik, satın alım işleminin gerçekleşmesinden sonra olası pişmanlıkların da önüne geçebiliyor.

Ne yazık ki bu araç şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan tüketiciler tarafından kullanılabiliyor ancak teknoloji devi, bu ayın başlarında try on özelliğinin İngiltere ve Hindistan'a da geleceğini açıkladı. Bu da yakın zamanda çok daha fazla ülkede kullanıma açılabileceğini gösteriyor.