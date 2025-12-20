Google'dan "Deli Dumrul" Tarifesi: Link Verenden Bile Para Alacak

Uygulama geliştiricileri dikkat, Google Play Store'da devir değişiyor. Bir süre önce sonuçlanan bir mahkeme kararıyla köşeye sıkışan Google, artık uygulamaların satın alım için dışarıya bağlantı vermesine izin verecek. Ancak kazancından vazgeçmeyen şirket, kendi payını yine de geliştiricilerden isteyecek.

Google Geri Adım Attı Dış Link Bağlantı Komisyon

Google, mahkeme kararı gereği artık uygulama ve oyun geliştiricilerin kullanıcıları Play Store dışındaki ödeme sistemlerine yönlendirebilmesine izin verecek. Normalde bir uygulamada içerik satın alırken ödeme direkt Google üzerinden gerçekleşiyor ve para Google aracılığıyla geliştiriciye gidiyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte geliştiriciler, kullanıcılarını kendi web sitelerine ve ödeme sistemlerine yönlendirebilecek. Şu an için Google bu işlemlerden herhangi bir komisyon almayacak. Ancak bu durumun kalıcı olmayacağı da açıklandı.

Google, yakın zamanda komisyon sistemini devreye sokacağını duyurdu. Buna göre Play Store'dan indirdiğiniz bir uygulamada "satın al" butonuna tıklayıp geliştiricinin sitesine gittiğinizde Google 24 saat içinde yapılan abonelik ve otomatik yenileme ödemelerinden yüzde 10, diğer dijital ürün alımlarından ise yüzde 20 pay alacak.

Örneğin bir oyun geliştiricisi olduğunuzu ve yeni oyununuzun reklamını eski oyununuzun içine koyduğunuzu düşünün. Kullanıcılar verdiğiniz link üzerinden yeni oyunu indirdiğinde Google 3,65 dolar alacak. Eğer indirilen içerik bir uygulamaysa bu rakam 2,85 dolar olacak. Bu uygulama şu an sadece ABD'de geçerli olsa da Google ileride bunu da değiştirebilir.

Geliştiriciler Google ve Apple'dan Memnun Değil

Google Play Store ve App Store gibi uygulama mağazaları bizim işimizi kolaylaştırıyor olabilir ama geliştiriciler açısından durum pek de böyle değil. Aslına bakarsanız uygulama ve oyun yapımcılarının bu platformların politikalarından hiç de memnun olmadıklarını söyleyebiliriz.

Bunun nedeni ise Apple vergisi ya da Google vergisi olarak da anılan mağaza komisyonları. Google ve Apple, kendi mağazalarından indirilen her uygulamanın kazancından belirli bir yüzde alıyor. Bu pay genellikle yüzde 15 ila yüzde 30 arasında değişiyor.

Uygulama geliştiricileri ise bu duruma tepkili. Ancak Google ve Apple geri adım atmıyor ve dışarıya verilen ödeme linki gibi çözümlere kesinlikle sıcak bakmıyor ya da en azından bakmıyordu. Neyse ki bazı hukuki süreçler söz konusu şirketlerin "bakış açısını" değiştirdi.

Hatırlayacağınız üzere Apple, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone'ların App Store dışındaki mağazalardan uygulama indirmesine izin vermek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Google bu konuda bir adım atmak zorunda kaldı.