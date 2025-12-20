Dünyanın En Komik Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın
Mizahi yönü ile dikkatleri üzerinde toplayan Banana Hell: Mountain of Madness isimli oyun ücretsiz hâle geldi. İşte merak edilen ayrıntılar!
Dünyanın en komik oyunlarından biri olan Banana Hell: Mountain of Madness, ücretsiz oldu. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan fırsat sayesinde oyunu bedava kütüphanenize ekleyebilirsiniz ancak bunu yapmak için çok sınırlı süreniz olduğunu ve bu nedenle acele etmeniz gerektiğini belirtmek gerekiyor.
Banana Hell: Mountain of Madness Ücretsiz Hâle Geldi
Banana Hell: Mountain of Madness, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 0.89 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu şimdi alırsanız 38 TL tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor. Bu fırsat sadece 21 Aralık saat 23.00'e kadar geçerli. Belirtilen tarihten önce oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak.
Banana Hell: Mountain of Madness Nasıl Bir Oyun?
En özgün platform oyunları arasında yer alan Banana Hell: Mountain of Madness, hedefinize ulaşmak için sürekli olarak zıplamamız gereken bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Zıplama tekniklerine hâkim olmak içinse biraz zaman geçirmek gerekiyor. Ne var ki bu süreç biraz canınızı sıkabilir çünkü oyun, geliştiricinin de belirttiği gibi oyuncuları çıldırtacak şekilde geliştirilmiş gibi görünüyor.
Oyunun kontrolleri çok basit olsa da doğru zamanda doğru hareketi yapmak biraz zaman alabiliyor. Bütün bu detaylar, oyunu oldukça zorlayıcı hâle getiriyor. Öte yandan susmak bilmeyen ve kötü şakalar yapmadan durmayan muzun konuşmaları da sizi bir hayli yoracak.
Oyun geliştirmenin ne kadar uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çoğu kişi, asıl zor olanın kod yazmak ve çevre ve karakterleri tasarlamak olduğunu düşünür. Bunlardan çok daha zor bir şey varsa o da iyi düşünülmüş bir ortaya çıkarmak için son derece kritik öneme sahip bir zemin hazırlamak.
Banana Hell: Mountain of Madness'ın arkasındaki geliştiricinin oyunu geliştirmeden önce komedi türünün üzerinden ilerleyeceğine karar vermesi, oyunun sunum biçimini daha da önemli hâle getiriyor. Steam'deki incelemelere de bakılacak olursa oyun çok iyi düşünülmüş ve türünün hakkını veriyor gibi görünüyor.
Banana Hell: Mountain of Madness Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz / AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD2900 XT (512 MB VRAM)
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 4 GB