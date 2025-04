Google Veo 2 ile Hayalinizdeki Videoların Anahtarı Cebinizde Olacak

Yapay zeka botu savaşlarında şirketlerin attığı adımların ardı arkası kesilmiyor. Bir yapay zeka şirketinin geliştirdiği özelliğin aynısını bambaşka bir isimle diğer botlarda görmemiz bir haftayı bulmuyor. En popüler yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI, Sora adında bir video oluşturma aracı sunmuştu. Şimdi de sırada Google var.

Google'ın geliştirdiği yeni nesil yapay zeka modeli Veo 2 aslında yeni bir model değil. Zaten vardı ancak şimdi Gemini Advanced kullanıcılarının cebine sığıyor. 15 Nisan itibarıyla Gemini Advanced kullanıcıları, Gemini uygulamalarındaki model seçim menüsünden Veo 2'yi seçerek sekiz saniyelik videolar oluşturabilecekler.

Google Veo 2 Video Oluşturma Aracı Özellikleri

Bu araç şunları yapabiliyor:

720p çözünürlükte ve 16:9 oranında çerçeve

TikTok ve Youtube gibi platformlarda doğrudan paylaşım

SynthID adlı filigran teknolojisiyle MP4 formatında dosya indirme

Ayrıca Whisk adlı deneysel Labs özelliğine de Veo 2 entegrasyonu da sisteme iliştirildi. Whisk, kullanıcının yüklediği görselleri prompt olarak kullanıp yeni görseller oluşturabiliyordu. Şimdi bu sistem, Whisk Animate ile o görselleri sekiz saniyelik animasyon videolarına dönüştürebiliyor.

Aylık 20 Dolara Google Veo 2 ile Video Yapabilirsiniz

Google bu hizmetin ne kadar kullanılabileceğini aylık bir üretim limitiyle sınırlandırmış durumda. Saydığımız tüm özellikler şu anda yalnızca Google One AI Premium aboneliğine sahip olan kullanıcılar tarafından test edilebiliyor ve aylık 20 dolarlık bir ücret karşılığında sunuluyor. Şirket ayrıca bu özelliğin şu an için Google Workspace'in iş ve eğitim planlarıyla uyumlu olmadığının da altını çizdi.