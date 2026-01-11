Yapay Zeka Hatalı Sağlık Bilgileri Veriyordu: Google Geri Adım Attı!
Google, özellikle tıbbi alanlarda kullanıcılara hatalı ve yanıltıcı bilgiler vermesi nedeniyle sağlık aramalarındaki yapay zeka özetlerini kaldırdı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Google tarafından geliştirilen yapay zeka arama özetlerinin, sağlık alanında kullanıcılara yanıltıcı ve eksik bilgiler sunduğu ortaya çıktı.
- Gelişmelerin ardından Google yeni özelliğini özellikle sağlık alanında yapılan aramalar için kaldırdı.
- Şirket sözcüsü yapay zeka özetleri ile ilgili yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Yapay zeka gün geçtikçe hayatımızın her alanına girerken, en hassas noktamız olan sağlık konusunda ne kadar güvenilir olduğu tartışmaları da beraberinde geliyor. Son olarak Google'ın arama sonuçlarının en tepesinde sunduğu yapay zeka özetleri de bu tartışmalardan nasibini aldı.
Yapılan araştırmalara göre yeni yapay zeka özetleri tıbbi sorgularda kullanıcılara zaman zaman yanlış veya kesin olmayan bilgiler sunuyordu. Google bunun üzerine yeni aracını sağlık alanında yapılan aramalar kapsamında kaldırdı. İşte detaylar!
Yapay Zeka Özetleri Sağlık Alanında Kullanıcıları Yanıltıyor mu?
Olayın fitilini ateşleyen gelişme The Guardian gazetesinin yaptığı kapsamlı bir inceleme oldu. Gazetenin paylaştığı raporlara göre kullanıcılar Google'a "karaciğer kan testleri için normal değerler nedir?" gibi sorular sorduğunda yapay zeka oldukça genel geçer sayılar sunuyordu.
Ancak tıbbi gerçekler bu kadar basit değil. Yapay zekanın sunduğu veriler yaş, cinsiyet, etnik köken veya diğer demografik faktörleri hesaba katmıyordu. Bu sebeple özetler hasta olan bir kişinin sonuçlarını normal sanmasına ya da sağlıklı birinin panik yapmasına neden olabiliyordu.
Raporun yayınlanmasının ardından hızla harekete geçen Google, özellikle sağlık ile ilgili aramalarda yapay zeka özetlerini kaldırma kararı aldı. Bu gelişme ile birlikte artık "karaciğer fonksiyon testi normal aralığı" gibi aramalar yapıldığında yapay zeka özetleri görüntülenemiyor. Her ne kadar "LFT referans aralığı" gibi benzer aramalarda yapay zeka bazen devreye girse de sistemin büyük ölçüde temizlendiği görülüyor.
Özetler Hala Geliştirme Aşamasında
Google cephesinden konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Şirket sözcüsü yapay zeka özetlerinde geniş kapsamlı iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Eleştirilere de yanıt veren şirket, bünyesindeki doktorlardan oluşan özel bir ekibin sorguları incelediğini aktardı. Dahası şirket özetlerde yanlış olduğu iddia edilen bilgilerin büyük bir kısmı aslında hatalı olmadığını, aksine saygın web sitelerinden alıntılanmış doğru veriler olduğunu ifade ediyor.
Gmail'in Ücretli Yapay Zeka Özellikleri Artık Bedava: Nasıl Kullanılır?
Google, Gmail'in daha öncesinde ücretli olan Gemini destekli yapay zeka özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. İşte yeni özelliklerin kullanım rehberi!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sağlık konularında yapay zekaya güvenmeli miyiz? Yorumlarda buluşalım.