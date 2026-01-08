Gmail'in Ücretli Yapay Zeka Özellikleri Artık Bedava: Nasıl Kullanılır?

Teknoloji devi Google popüler e-posta servisi Gmail'de kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak yapay zeka destekli özelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak adına sürpriz bir karar aldı.

Geçtiğimiz dönemde yalnızca "Google AI Premium" gibi ücretli abonelik paketlerine sahip olanların kullanabildiği Gemini destekli yapay zeka özellikleri, artık standart Gmail kullanıcıları için de erişilebilir hale geldi. İşte tüm kişisel hesaplara sunulmaya başlanan yeni Gmail özellikleri!

Gmail'in Gemini Destekli Yapay Zeka Özellikleri Ücretsiz Oldu

Google, daha öncesinde ücretli planlar için sunduğu üç temel yapay zeka aracını herkesin kullanımına sundu.

Yazmama Yardım Et Aracı

Listemizin ilk sırasında, e-posta yazma zahmetini ortadan kaldıran "Yazmama Yardım Et" özelliği bulunuyor. Kullanıcılar, yapay zeka destekli özellik sayesinde "Toplantı için resmi bir davet yazısı yaz" gibi kısa komutlarla tam teşekküllü bir e-posta taslağı oluşturtabiliyor.

Halihazırda Web, Android ve iOS platformlarında "kalem ve ışıltı" simgesiyle karşımıza çıkan bu araç sıfırdan bir metin oluşturmanın yanı sıra yazdığınız mevcut bir metni "Resmileştir", "Detaylandır" veya "Kısalt" gibi seçeneklerle saniyeler içinde düzenleyebiliyor.

Yapay Zeka Destekli Özetler

Özellikle yoğun iş temposunda biriken uzun e-posta zincirleri çoğu zaman kullanıcıların korkulu rüyası olabiliyor. Tam bu noktada Gmail'in ücretsiz hale getirdiği yapay zeka destekli özetleme aracı devreye giriyor.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar uzun bir yazışma dizisini açtığında ekranın en üst kısmında yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir bilgi kartıyla karşılaşıyor. Mevcut kart sayfalarca süren konuşmaların en önemli noktalarını maddeler halinde özetleyerek kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor.

Önerilen Yanıtlar

Yeni araç Gmail'in yıllardır hayatımızda olan standart "Akıllı Yanıt" özelliğinin yenilenen versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka tabanlı yeni sistem, gelen e-posta iletilerine sadece "Tamam", "Teşekkürler" gibi jenerik cevaplar vermek yerine konuşmanın bağlamını ve sizin kişisel yazı tonunuzu analiz ederek daha uzun ve mantıklı yanıtlar üretiyor.

Örneğin, yaklaşan bir şirket etkinliği için ekibinizden 'Lansman toplantısını Salı günü mü yoksa Perşembe günü mü organize edelim?' şeklinde bir e-posta aldığınızı düşünün. Yapay zeka sizin iletişim dilinize uygun, net bir yanıt taslağını saniyeler içinde hazırlayabiliyor. Ardından metni gözden geçirip saniyeler içinde gönderimi tamamlayabiliyorsunuz.

Hangi Özellikler Hala Ücretli?

Google her ne kadar bu temel özellikleri ücretsiz yapsa da bazı gelişmiş araçları abonelik sisteminde tutmaya devam ediyor. Örneğin, gelen kutunuzdaki maillerle ilgili doğal dilde sorular sorup yanıt almanızı sağlayan "Gmail Q&A" özelliği ve profesyonel dil bilgisi düzeltmeleri yapan "Proofread" aracı hala sadece ücretli abonelik sahipleri tarafından kullanılıyor.

Öte yandan ücretli hale getirilen özelliklerin an itibarıyla ABD'de kullanıcıların beğenisine sunulduğu belirtiliyor. Özelliklerin önümüzdeki aylarda Türkiye de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki kullanıcılara da açılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki Gmail'in yeni ücretsiz yapay zeka özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.