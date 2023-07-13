İddia: Google'ın Z Kuşağını Hedefleyen Yapay Zekası Son Anda İptal Edilmiş!

Google'ın hâlihazırda Open AI'ın ChatGPT'sine rakip olmak için piyasaya sürülen Bard adında önemli bir sohbet botu var. Arama devinin, Y kuşağını hedefleyen yapay zekâ tabanlı bir sohbet botu olan Bard'a öncelik vermeden önce başka planları vardı.

CNBC, elde ettikleri materyallere ve dâhili belgelere atıfta bulunarak, daha önce çalışmalarda bulunan "Bubble Characters" adlı uygulamanın cep telefonları için yapıldığını bildirdi. Bu yapay zekâ Z kuşağı kullanıcıları için tasarlanmıştı ve interaktif dijital karakterler içeriyordu. Daha sonra Google'ın iç yeniden yapılanması nedeniyle "önceliğini kaybetti" ve nihayetinde yapay zekâ tabanlı sohbet botu uygulamasından vazgeçildi.

Z Kuşağını Hedefleyen Yapay Zeka Nasıl Çalışıyordu?

CNBC, uygulamanın Z kuşağı kullanıcılarıyla sohbetlerde etkileşime girecek konuşan bir dijital karakter içerdiğinin iddia edildiğini belirtiyor. CNBC tarafından görüntülenen uygulamanın açıklaması, uygulamanın Z kuşağı kullanıcılarına yönelik "harekete geçebilen" "insan benzeri" konuşmalar içerdiğini de ima etti. Bu etkileşimli konuşmaların Google'ın büyük dil modelleri (LLM'ler) tarafından desteklendiğine inanılıyor.

Uygulama ayrıca görünüşte sohbete katılan ve sorular soran, insan benzeri bir deneyim sunan, arkadaş canlısı bir sese sahip çizgi film benzeri bir karakter de sergiliyordu. Keza görünüşe göre ilişki tavsiyeleri de veriyordu.

Google Projeyi Neden Rafa Kaldırdı?

Ancak tüm bu heyecan verici şeyler, uygulamanın Bard lehine önceliklendirilmemesi nedeniyle gün ışığını göremedi. Uygulama, 2021'in 4. çeyreğinden bu yana diğer dil tabanlı modellerle birlikte geliştiriliyordu. Şirketteki iç yeniden yapılanma, kilit yöneticilerin ayrılmasına yol açtı ve kalanlara, Microsoft'un o zamanlar Bing Search'e hızla dahil ettiği Open AI'nin ChatGPT'sine karşı rakip olmak için Bard'a odaklanmaları söylendi.

Şirketler kendi sohbet robotlarını ürünlerine dâhil etmek için çabalarken, üretken yapay zekâ yarışı son zamanlarda kızışıyor.