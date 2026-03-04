Gorilla Glass Ceramic 3 ile Gelecek İlk Telefon Belli Oldu! Betona Düşse Bile Kırılmıyor

Corning'in Gorilla Glass Ceramic 3 teknolojisini kullanacak ilk telefon belli oldu. Görünüşe göre şirket yeni ürününe o kadar güveniyor ki onu stanart bir telefonda değil, Motorola'nın yeni katlanabilir telefonunda kullanacak. Akıllı telefonları adeta kırılmaz hale getiren bu teknoloji, kullanıcıları telefon tamir ettirme derdinden kurtaracak.

Gorilla Glass Ceramic 3 Kullanacak İlk Telefon Hangisi?

Corning'in Gorilla Glass Ceramic 3 teknolojisini kullanacak ilk telefon Motorola'nın yeni Razr Fold modeli olacak. Söz konusu modelin dış ekranı bu teknoloji tarafından korunacak. Corning’in bu hafta duyurduğu GGC3, şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en dayanıklı cam.

Özellikle katlanabilir telefonlar gibi yüksek fiyatlı ve hassas cihazlar için tasarlanan bu yeni teknoloji, düşmelere karşı daha güçlü koruma vadediyor. Corning'in paylaştığı test verilerine göre Gorilla Glass Ceramic 3, beton yüzeylere 2 metrenin üzerindeki düşüşlere bile dayanabiliyor.

İddiasını bir adım ileri götüren şirket, yeni camının asfalt yüzeylere bir metreden art arda 20 düşüşte bile kırılmayacağını iddia ediyor. Elbette ki bu şirketin iddiasından ibaret. GGC3'ün gerçekte ne kadar dayanıklı olduğunu görmek için Motorola Razr Fold'un sağlamlık testlerini ve kullanıcılarından gelen yorumları beklemeliyiz.

Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki Razr Fold bu teknolojiyi kullanan ilk telefon olsa da tek olmayacak. Günümüzde Apple'ın iPhone 17 Pro Max'inden Samsung'un Galaxy S26 Ultra'sına kadar pek çok telefon ekranlarını şirketin geliştirdiği cam teknolojileri ile koruyor.

Bazı dönemsel ortaklıklar ve önceliklendirmeler olsa da şirket bugüne kadar hiçbir ürününü tek markaya özel yapmadı. Gorilla Glass Ceramic 3'ün Motorola Razr Fold'un dış ekranını koruyacak olması oldukça güzel. Özellikle de katlanabilir telefonların Türkiye'de küçük bir servet karşılığında satıldığını göz önünde bulunduracak olursak.

Ancak kullanıcıların asıl istediği iç ekranı koruyacak bir teknoloji. Katlanabilir telefonlar elbette ki son birkaç yılda oldukça büyük yol kat etti. Örneğin kısa süre önce tanıtılan Honor Magiv V6 bir katlama izine bile sahip değil. Yine de kullanıcılar Corning'in'in bu cihazların iç ekranı için de sağlam çözümler üreteceği günleri dört gözle bekliyor.