Motorola 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Tanıttı! OLED Ekrana Sahip

MWC 2026 etkinliğinde akıllı telefonlardan tabletlere insansı robottan dizüstü bilgisayara kadar çeşitli teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Motorola, bu etkinlikte Razr Fold isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı.

Motorola Razr Fold'un Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8.1 inç

8.1 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2232 x 2484 piksel

2232 x 2484 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Parlaklığı: 6200 nit

6200 nit Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 6000 nit

6000 nit İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (İkinci Ekran): 32 MP

32 MP Ön Kamera (Ana Ekran): 20 MP

20 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Güncelelme Desteği: 7 yıl

7 yıl İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr Fold'un Ekran Özellikleri Neler?

8,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Razr Fold, OLED ekran üzerinde 2232 x 2484 piksel çözünürlük, 6200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilirken yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile telefonun rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

İkinci ekran, 6,6 inç büyüklüğüne sahip. OLED ekran teknolojisiyle birlikte gelen ikinci ekran, 6000 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Motorola Razr 60'ta ise ana ekranda AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2640 piksel çözünürlük, ikinci ekranda 1056 x 1066 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran mevcut.

Motorola Razr Fold'un İşlemcisi Nasıl?

Motorola Razr Fold gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Motorola Razr 60'ta MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Dimensity 7400X tercih edilmişti.

Motorola Razr Fold'un Kamera Özellikleri Neler?

Motorola Razr Fold'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Katlanabilir telefonun ana kamerası 8K ve 4K çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. İkinci ekranda 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera, ana ekranda ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Motorola Razr Fold'un Bataryası Kaç mAh?

Motorola Razr Fold, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Katlanabilir telefon 80W kalbolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 80W hızlı şarj desteği sayesinde katlanabilir telefon kısa sürede şarj olacak. Razr 60'ta 4500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Motorola Razr Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr Fold'un fiyatı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz aylarda katlanabilir telefonun 1500 dolar (65.954 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Türkiye'de Motorola marka telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Razr Fold'un da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Bu telefon eğer Türkiye'ye gelseydi vergilerle birlikte 100 bin TL'nin üzerinde bir fiyat görebilirdik.

Editörün Yorumu

Motorola Razr Fold'un katlanabilir telefon pazarında en iddialı modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Telefon özellikle yüksek parlaklığa ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranıyla üst düzey bir ekran deneyimi yaşatacağını düşünüyorum. Snapdragon 8 Gen 5'in de yüksek kaliteli mobil oyunları bile rahatça çalıştırabilecek bir güce sahip olduğunu söyleyebilirim.

Tüm bunların yanı sıra katlanabilir telefonun 7 yıl boyunca güncelleme alacak olmasının da çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Böylece katlanabilir telefon uzun yıllar boyunca en güncel Android sürümüne sahip olacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönte etkileyecek.