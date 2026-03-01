Honor'dan Dev Bataryalı İnce Katlanabilir Telefon! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor, uzun bir süredir pek çok kullanıcının ilgi odağı hâline gelen katlanabilir telefonunu MWC 2026'da tanıttı. Magic V6 olarak adlandırılan yeni telefon, dev bataryaya rağmen oldukça ince bir yapıda geliyor. Öte yandan güçlü işlemcisi sayesinde yoğun güç gerektiren uygulamaları çalıştırmayı inanılmaz kolaylaştırıyor.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Neler?

Ekran: 7,95 inç LTPO 2.0 AMOLED, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık

7,95 inç LTPO 2.0 AMOLED, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık İkinci ekran: 6,52 inç ekran, 6.000 nit maksimum parlaklık

6,52 inç ekran, 6.000 nit maksimum parlaklık Kalem desteği: Her iki ekran için de mevcut.

Her iki ekran için de mevcut. İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 6.660 mAh

6.660 mAh Hızlı Şarj Desteği: 80W kablolu, 66W kablosuz

80W kablolu, 66W kablosuz Suya Dayanıklılık: IP69

IP69 Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.6), 64 MP periskop telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera (f/1.6), 64 MP periskop telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: Hem ana hem ikinci ekranda 20 MP kamera

Hem ana hem ikinci ekranda 20 MP kamera Honor Connect: iPhone, iPad ve Apple Watch ile uyumlu çalışma

iPhone, iPad ve Apple Watch ile uyumlu çalışma Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Android 16 tabanlı MagicOS 10 Kalınlık: Katlandığında 8,75 mm, açıldığında 4 mm

Katlandığında 8,75 mm, açıldığında 4 mm Renk Seçenekleri: Kırmızı, altın, beyaz ve siyah

Honor Magic V6'nın Ekranı Nasıl?

Honor Magic V6, 7,95 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPO 2.0 AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ayrıca ikinci bir ekranı da mevcut. Bu ekran da 6,52 inç boyutunda ve 6.000 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık seviyesi sunuyor. Her iki ekran da kalem desteği ile birlikte geliyor.

Bilindiği üzere katlanabilir telefonların ortasında katlama izi olabiliyor ancak Honor, bu telefonunda katlama izini yüzde 44 oranında azaltmayı başararak bu alanda önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda. Bu yenilikçi yaklaşım, Honor Magic V6'nın en iyi katlanabilir telefonlar arasında yer almasını sağlıyor.

Honor Magic V6 kaç mAh Batarya Kapasitesi ile Geliyor?

Honor'un yeni katlanabilir telefonu, 6.660 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Ayrıca 80W kablolu, 66W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu sayede hem uzun süre telefonu şarj etme ihtiyacı duymuyorsunuz hem de şarj işleminin tamamlanması için çok uzun süre beklemenize gerek kalmıyor.

Honor Magic V6, Suya Dayanıklı mı?

Honor Magic V6, IP69 sertifikasına sahip. Bu, telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı su kazalarından etkilenmeyeceğini söylemek mümkün ancak onu yoğun su basıncına ya da aşırı yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmaktan kaçınmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.

Honor Magic V6'nın Kamerası Nasıl?

Honor Magic V6'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ayrıca hem ana ekran hem ikinci ekranda kullanılabilen 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Honor Magic V6'nın İşlemcisi Nedir?

Honor Magic V6'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. Bu, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olarak konumlandırılıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Bu, Call of Duty Mobile ve benzeri yüksek kaliteli grafiklere sahip oyunları sorunsuz şekilde çalıştıracağı anlamına geliyor. Öte yandan yoğun güç gerektiren uygulamaları da zorlanmadan çalıştırabilir.

Honor Magic V6'nın RAM ve Depolama Alanı Ne Kadar?

Honor Magic V6, 16 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor. Çok yüksek boyuta sahip fotoğraf, video ve diğer dosyalar barındırmıyorsanız, çok fazla uygulama yükleme gibi alışkanlığınız yoksa depolama alanının fazlasıyla yeterli olacağı söylenebilir.

Honor Magic V6, Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda Magic V3 dahil olmak üzere Honor'un pek çok modeli Türkiye'de satılıyor. Bu satılan modelleri göz önünde bulundurduğumuzda V6'nın Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, markanın planlarının farklılık gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor, Magic V6'nın fiyatını henüz açıklığa kavuşturulmadı ancak Honor Magic V5, Çin'de 8 bin 999 (57 bin 589 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu fiyatı göz önünde bulundurduğumuzda Magic V6'nın da 9 bin 300 (59 bin 516 TL) civarında bir fiyatla sunulması muhtemel. Eğer bunu temel olarak alırsak telefonun Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatı hesaplarımıza göre vergilerle birlikte 118 bin 216 TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, katlanabilir telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Honor, katlanabilir telefonlarda zor olanı başarmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda da gördüğümüz üzere cihaz, katlama izi sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırma noktasına gelmiş. Bu zaten cihazın öne çıkmasının başlı başına bir sebebi ama terazinin diğer tarafında bir de çok güçlü işlemci, dev batarya gibi avantajlar var.

Tüm bunları göz önüne alarak telefonun oldukça başarılı bir geliştirme sürecinden geçtiğini söyleyebilirim. Türkiye'ye gelmesi hâlinde yoğun ilgi göreceğini tahmin ediyorum. Tabii, çok yüksek fiyata sahip olacağını beklediğim için telefona olan ilginin satışlara yansıyacağından emin değilim.