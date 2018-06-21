Görünmez Gezegenleri Ortaya Çıkaran Yeni Bir Metot Bulundu

Güneş sistemimizin dışında 3,780’den fazla gezegen, çevresinde döndükleri yıldızdan yeterli ışık alamamaları sebebiyle bilim insanları tarafından görüntülenemiyorlardı. Fakat geliştirilen yeni bir metotla birlikte bir gezegenin atmosferinde, ışık moleküllerini görünmez yapan belirli moleküllerin tespit edilmesinin önü açıldı. Böylece görünmez gezegenler görünür hale getirildi.

Görülmeyen gezegenleri görünür kılan tekniği bulan Cenevre Üniversitesinden Jens Hoeijmakers, “Gezegenlerin çevresinde döndükleri yıldızlarda olmayan, sadece görülmeyen gezegenlerde olduğu tahmin edilen moleküllere odaklanarak, yıldızı 'sildik' ve gezegeni ortaya çıkardık” açıklamasını yaptı.

Bu teoriyi test etmek için harekete geçen Hoeijmakers ve uluslararası bir gökbilimciler ekibi, Avrupa Güney Gözlemevi’nin SINFONİ isimli tayfölçeriyle çekilen takımyıldızı fotoğrafı arşivlerini kullandılar. Resmin piksellerindeki ışık spektrumlarını ve belirli bir molekülü karşılaştıran araştırmacılar, aranan ayrıntıların gezegenlerin atmosferlerinde bulunup bulunmadığını belirleyebildiler. Örneğin; Beta pictoris b, su (H2O) veya karbon monoksit (CO) araması yapıldığında, mükemmel şekilde görülebildi. Buna rağmen metan (CH4) ve amonyak (NH3) üzerinden arama yapıldığında, bu moleküllerin gezegende bulunmaması sebebiyle beta pictoris b’nin görüntüsü elde edilemedi. Yapılan dört farklı taramadaysa ana yıldız, dev bir ateş topu olmasından ötürü bahsi geçen molekülleri barındırmadığından, görüntülere yansımadı.

Bu teknikle birlikte çeşitli gözlem araçlarıyla tespit edilemeyen gezegenlerin ortaya çıkarılabileceği söylenirken, halihazırda tespit edilmiş olan gezegenlerin ise tekrar taranmak suretiyle hangi molekülleri barındırdığının ortaya çıkarılabileceği ifade edildi.