OpenAI GPT-5'i Tanıttı: Şimdiye Kadarki En Akıllı Yapay Zeka mı?

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, kısa bir süre önce düzenlediği bir canlı yayın etkinliğinde yeni GPT-5 modelini resmen tanıttı. Merakla beklenen yapay zeka modelinin hangi özelliklere sahip olduğu ve ücretli olup olmayacağı artık netlik kazandı. İşte yeni GPT-5 ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

OpenAI GPT-5 Neler Sunuyor?

OpenAI, yeni modelin önceki versiyonlara göre daha akıllı, daha hızlı, daha kullanışlı ve daha doğru olduğunu, ayrıca "halüsinasyon" oranının da düşük olduğunu belirtiyor. CEO Altman, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi, iPhone'un pikselli ekranından Retina ekrana geçişine benzetirken, aynı zamanda "GPT-5, herhangi bir konuda, sanki doktora seviyesinde bir uzmanla konuşuyormuş gibi hissettiren ilk model" ifadesini kullanıyor.

GPT-5 ile birlikte ChatGPT, kullanıcıların yapay zeka ile olan etkileşimini dört farklı kişilik profiliyle zenginleştiriyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, "Alaycı (Cynic)", "Robot (Nötr ve net)", "Dinleyici (Listener)" ve "İnek (Nerd)" gibi ön tanımlı karakterlerden birini seçerek yapay zekanın konuşma tarzını kişiselleştirebiliyor.

Bunun yanı sıra GPT-5, önceki modellerin "ret ya da cevap" şeklinde çalışan basit güvenlik mekanizmalarının aksine, daha esnek bir yaklaşımla çalışıyor. Nitekim yeni model, bazı durumlarda kullanıcının sorusuna yalnızca yüzeysel bir yanıt vermekle yetinirken, bazı durumlarda ise sorunun neden yanıtlanamayacağını detaylı bir şekilde açıklıyor.

Yeni GPT-5 ayrıca, yazılı içerik oluşturma ve yazılım geliştirme gibi çeşitli alanlarda rakiplerine kıyasla daha üstün yetenekler sergiliyor. Daha gelişmiş hesaplama yeteneklerini kullanarak daha tutarlı cevaplar üretebilen yeni model, özellikle kullanıcının bir sorguyu daha derin düşünmesini istediğinde ortaya epey detaylı sonuçlar sunabiliyor.

GPT-5'in en önemli yeniliklerinden biri ise hangi alt sistemin kullanılacağına otomatik olarak karar verebilmesi. Modelin sahip olduğu akıllı yönlendirme mekanizması, gerçek kullanıcı etkileşimlerinden ve performans verilerinden faydalanarak sürekli olarak kendini geliştiriyor. Bu sayede model, her sorgu için en uygun yanıtı vermek üzere kendi iç dinamiklerini optimize edebiliyor.

OpenAI'ın geliştirdiği bu yeni mimariye "birleşik sistem" adı veriliyor. Aktarılanlara göre bu sistem, standart sorular için tasarlanmış ana model ile zorlu problemler için devreye giren, daha derinlemesine düşünen GPT-5 Thinking versiyonundan oluşuyor. Sistem, kullanıcılardan gelen sorgulara göre hangi modelin kullanılacağına otomatik olarak karar vererek daha verimli bir deneyim vadediyor.

Lansmanla birlikte OpenAI, GPT-5'in iki farklı versiyonunu daha da duyurdu: Bunlardan biri ana modelden daha hafif bir versiyon olan GPT-5-mini iken, diğeri daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bir model olan GPT-5-nano. Ayrıca GPT-5 Thinking'e göre %67,8 daha kapsamlı cevaplar verdiği belirtilen GPT-5 Pro isimli özel bir modelin de diğer versiyonlarla eş zamanlı olarak kullanıma sunulduğunu belirtelim.

GPT-5 Ücretli mi?

Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT kullanıcıları bugün itibariyle piyasaya sürülecek GPT-5 ve GPT-5-mini'ye ücretsiz olarak erişebilecek. Ücretli Plus aboneleri ise daha yüksek kullanım limitleriyle yine aynı modelleri şimdiden kullanabiliyor.

Aylık 200 dolarlık ücretle üye olunan ChatGPT Pro aboneliği ise sınırsız GPT-5 erişimine ek olarak, daha güçlü bir versiyon olan GPT-5-Pro ve sorguları daha uzun süre işleyebilen GPT-5-Thinking'e ev sahipliği yapacak. Pro kullanıcıları ayrıca eski modellere de erişmeye devam edebilecek.

OpenAI bununla birlikte, çoğu kullanıcının model seçimi yapmasına gerek kalmayacağını da belirtiyor. Şirkete göre sohbet arayüzü, sorgunun karmaşıklığına ve kullanıcının abonelik seviyesine göre doğru versiyonu otomatik olarak seçebilecek.

Geliştiriciler İçin GPT-5 API Fiyatları

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler için GPT-5 API'si, 1 milyon giriş token'ı başına 1.25 dolar ve 1 milyon çıkış token'ı başına 10 dolarlık bir maliyete sahip olacak. GPT-5-mini'nin fiyatı, 1 milyon giriş token'ı için 0.25 dolar ve 1 milyon çıkış token'ı için 2 dolar olarak belirlenirken, GPT-5-nano ise 1 milyon giriş token'ı için 0.05 dolar ve 1 milyon çıkış token'ı için 0.40 dolarlık bir fiyatla sunuluyor.

Burada özellikle nano modelin öne çıktığı söylenebilir. Zira kendisi, uygun maliyetleri nedeniyle popüler olan Gemini 2.5 Flash ve Flash-Lite'tan bile daha ucuz.

OpenAI'ın GPT-5 Tanıtım Etkinliği

Peki siz yeni GPT-5 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...