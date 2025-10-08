Gemini Pro'nun Aşırı Ucuz Sürümü Türkiye'de!

Google, gelişmiş yapay zeka araçlarına daha düşük bir fiyat karşılığında erişmeyi mümkün hâle getiren abonelik planı AI Plus'ı Türkiye de dahil olmak üzere 36 ülkede daha kullanıma sundu. Türkiye'deki kullanıcılar da artık ucuz abonelik sayesinde Google'ın araçlarına üst sınırlarla erişebilir.

Google AI Plus Aboneliği Türkiye'ye Geldi

Google, son yaptığı duyuruda yapay zeka modellerini daha az maliyetle kullanılmasına yardımcı olmak için sunulan AI Plus'ı sınırlı ülkede denendikten sonra gelen olumlu tepkilerin ardından 36 ülkede daha sunduğunu açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor ve şu anadan itibaren AI Plus'ı diğer planlara kıyasla oldukça düşük bir fiyata alabiliyorsunuz.

Google'ın AI planlarına göz atacak olduğumuzda AI Pro'nun aylık 719,99 TL, AI Ultra'nın ise üç aylığına 8.999,99 TL olduğunu görüyoruz. Şu an AI Pro'yu ilk ay ücretsiz olarak deneyebilirken AI Ultra'yı ise ilk 3 ay boyunca 4.499 TL karşılığında kullanma imkânına sahip oluyorsunuz.

Abonelik planlarının arasına yeni eklenen Google AI Plus'ın diğerlerine kıyasla çok daha düşük bir fiyat etiketi bulunuyor. Çok çeşitli avantajlarla birlikte gelen bu abonelik planı ilk altı ay boyunca 199,99 TL yerine 99,99 TL fiyata alınabiliyor. Üstelik AI Pro'nun sunduğu birçok avantajdan bu planda da yararlanmak mümkün.

Google AI Plus, şirketin en gelişmiş modeli olan 2.5 Pro'ya ve 2.5 Pro'nun olmazsa olmazı deep research (derinlemesine araştırma yapma) özelliğine daha çok erişmenize olanak tanıyor. Veo 3 Fast'e sınırlı erişim sunarak video üretmenizi mümkün kılıyor. Ayrıca kısa filmler yapmak için kullanılan Flow üzerinden de Veo 3'e sınırlı erişim elde etmenize imkân sunuyor.

Şirketin diğer yapay zeka araçlarından biri olan Whisk'in görseli videoya dönüştürme özelliğini ücretsiz kullanıcılara göre daha fazla kullanabiliyorsunuz. NotebookLM'in özelliklerinden daha az sınırlama ile yararlanabiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak Gmail, Google Dokümanlar ve diğer Google hizmetlerinde doğrudan Gemini'a erişebiliyorsunuz. Ayrıca Google Fotoğraflar, Google Drive ve Gmail için toplam 200 GB depolama alanı kazanıyorsunuz.