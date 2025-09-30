Çok Gerçekçi Videolar Yapan Sora 2 Tanıtıldı! Film Yapılabilecek

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, en yeni video oluşturma modeli Sora 2'yi duyurdu. Gerçekçi görünen videolar oluşturmanızı sağlayan yeni model, önceki sürüme kıyasla çok önemli bir avantajla geliyor. Fizik tarafında son derece önemli bir iyileştirme söz konusu. Ayrıca ses desteği de mevcut olacak.

Sora 2'nin Özellikleri Neler?

Sora 2, fiziksel olarak daha gerçekçi videolar oluşturacak şekilde geliştirildi. OpenAI tarafından paylaşılan görüntüler arasında ters takla atma, voleybol, kaykay gibi aşırı hareketlilik içeren videolar yer aldı. Ayrıca bunlardan birinde bir köpeğin çubukların arasından geçtiğini, bazılarını devirdiğini ve suya atlayıp parkuru tırmandığı görülüyor.

Bütün bu örnekler, Sora 2'nin fizik bakımından ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini gözler önüne seriyor. Daha önce eğer başka yapay zeka video oluşturma araçlarını kullandıysanız muhtemelen fiziksel olarak imkânsız şeylere yer verildiğini görmüşsünüzdür. Örneğin bir köpeğin çatıda koştuğu video oluşturmasını istediğinizde arada boşluk ve yüksek mesafeler olmasına rağmen fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini fark etmişsinizdir.

Söz konusu modeller özellikle OpenAI tarafından verilen örnek komutlarda çok daha kötü sonuç veriyordu. Bu görüntülerin gerçek dünya ile uzaktan yakından alakası bulunmuyordu. İşte Sora 2 de gerçekçiliği had safhaya çıkarmak için görüntülerdeki fizik kurallarına daha çok yoğunlaşan bir model olarak öne çıkıyor.

Model özellikle aşırı detaylı metin istemlerine doğru yanıtlar üretmesiyle öne çıkıyor. Görüntünün ister gerçek dünya ister sinematik ister anime stiliyle oluşturulmasını isteyin, sahneler arasında detay kaybı yaşanmıyor. Bu da devamlılığın korunmasına yardımcı oluyor. Günün sonunda sanki profesyonel bir ekibin elinden çıkmış gibi kusursuz görüntülere sahip oluyorsunuz.

Sora 2'nin özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Hatırlarsanız Google, bu yıl Veo 3 isimli bir yapay zeka modelini kullanıma sundu. Bu model ile gerçekçi diyaloglar içeren, senkronizasyon sorunu olmayan görüntüler oluşturabiliyorsunuz. Çok ilgi çeken özellik, Sora 2'de de mevcut. OpenAI, yeni modelin gerek arka plan sesleri gerek konuşmalar gerek ses efektleri konusunda çok başarılı olduğunu öne sürüyor.

Yeni model ayrıca gerçek dünyadan insan, hayvan ya da nesne eklemenize izin veriyor. Örneğin kendinizin bir videosunu yükleyerek Sora'nın belirli bir ortama hem ses hem görüntüyü son derece uyumlu bir şekilde yerleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Sora 2, Sora isimli uygulama ile kullanıma sunuldu. Şu anda App Store'da mevcut ve iPhone kullanıcıları tarafından yüklenip kullanılabiliyor. Bu uygulamada yeni yapay zeka videoları keşfedebiliyorsunuz. Buna ek olarak tek seferlik ses ve görüntü kaydı yaptıktan sonra kendinizi herhangi bir ortama gerçekçi bir şekilde yerleştirebilirsiniz.