Çok Konuşulan Yapay Zekaya Büyük Güncelleme! Video Süresi Arttı
xAI tarafından geliştirilen yapay zeka aracı Grok Imagine için büyük güncelleme devreye alındı. Araç artık daha uzun videolar oluşturabiliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Grok Imagine artık 10 saniyelik videolar oluşturabiliyor.
- xAI tarafından geliştirilen yapay zeka aracının video kalitesinde önemli iyileştirmeler yapıldı.
- Videoda yer alan ses kalitesi de arttırıldı.
Yapay zeka şirketi xAI, uzun zamandır geliştirdiği yapay zeka destekli araç Grok Imagine için büyük güncellemeyi devreye aldı. Sosyal medyada yapılan iyileştirmeyi gözler önüne seren bir örnek paylaşıldıktan kısa bir süre sonra yenilikler şirketin kurucusu Elon Musk tarafından duyuruldu.
Grok Artık Daha Uzun Videolar Üretebiliyor
xAI, fotoğraf ve video oluşturma aracı Grok Imagine'ın video uzunluğunu artırdı. Kullanıcılar artık bu yapay zeka destekli araç ile 10 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Önceden sadece 8 saniye uzunluğunda videolar oluşturabilen araç, güncellemenin ardından tek seferde oluşturulabilecek en uzun video bakımından piyasadaki çoğu rakibi ile aynı seviyeye ulaştı.
xAI just rolled out 10-second video generation in Grok Imagine— X Freeze (@XFreeze) January 21, 2026
With big improvements across the board
Much better video quality
Clean, clear audio
The timer option isn’t available yet and it’s pretty random rn
Full rollout expected soon
Grok Imagine is getting seriously good,… pic.twitter.com/IF0ja24U5T
Hâlihazırda çok büyük teknoloji şirketlerinin hâlâ 8 saniyelik videolarla sınırlı kaldığı göz önünde bulundurulduğunda bunun oldukça büyük bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün. Bu arada xAI yalnızca video süresini uzatmakla sınırlı kalmadı. Genel olarak pek çok iyileştirme yaptı.
Paylaşılan bilgilere göre video kalitesi artık çok daha iyi görünüyor. Ayrıca ses tarafında da önemli bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Öncekine kıyasla kulağa daha temiz ve net geliyor. Yakın zamanda 10 saniyelik videolar tamamen şansa bağlı olarak kullanıcılara sunulsa da Musk'ın açıklaması ile birlikte herkesin erişimine açıldığını görüyoruz.
Grok üzerinde yapılan iyileştirmeler ve yeni uzun videoların nasıl bir performans gösterdiği bir kullanıcı tarafından paylaşılan örnek video ile görüldü. Bu videoda pencerenin önünde bir kadın oturuyor ve gitar çalarak şarkı söylüyor. Kamera ise yavaş yavaş kadına doğru yaklaşıyor. Yapay zeka modeli, kompozisyon açısından sorunsuz bir görüntü sağlamış görünüyor.