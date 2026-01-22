Çok Konuşulan Yapay Zekaya Büyük Güncelleme! Video Süresi Arttı

Yapay zeka şirketi xAI, uzun zamandır geliştirdiği yapay zeka destekli araç Grok Imagine için büyük güncellemeyi devreye aldı. Sosyal medyada yapılan iyileştirmeyi gözler önüne seren bir örnek paylaşıldıktan kısa bir süre sonra yenilikler şirketin kurucusu Elon Musk tarafından duyuruldu.

Grok Artık Daha Uzun Videolar Üretebiliyor

xAI, fotoğraf ve video oluşturma aracı Grok Imagine'ın video uzunluğunu artırdı. Kullanıcılar artık bu yapay zeka destekli araç ile 10 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Önceden sadece 8 saniye uzunluğunda videolar oluşturabilen araç, güncellemenin ardından tek seferde oluşturulabilecek en uzun video bakımından piyasadaki çoğu rakibi ile aynı seviyeye ulaştı.

xAI just rolled out 10-second video generation in Grok Imagine



With big improvements across the board

Much better video quality

Clean, clear audio



The timer option isn’t available yet and it’s pretty random rn

Full rollout expected soon



Grok Imagine is getting seriously good,… pic.twitter.com/IF0ja24U5T — X Freeze (@XFreeze) January 21, 2026

Hâlihazırda çok büyük teknoloji şirketlerinin hâlâ 8 saniyelik videolarla sınırlı kaldığı göz önünde bulundurulduğunda bunun oldukça büyük bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün. Bu arada xAI yalnızca video süresini uzatmakla sınırlı kalmadı. Genel olarak pek çok iyileştirme yaptı.

Paylaşılan bilgilere göre video kalitesi artık çok daha iyi görünüyor. Ayrıca ses tarafında da önemli bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Öncekine kıyasla kulağa daha temiz ve net geliyor. Yakın zamanda 10 saniyelik videolar tamamen şansa bağlı olarak kullanıcılara sunulsa da Musk'ın açıklaması ile birlikte herkesin erişimine açıldığını görüyoruz.

Grok üzerinde yapılan iyileştirmeler ve yeni uzun videoların nasıl bir performans gösterdiği bir kullanıcı tarafından paylaşılan örnek video ile görüldü. Bu videoda pencerenin önünde bir kadın oturuyor ve gitar çalarak şarkı söylüyor. Kamera ise yavaş yavaş kadına doğru yaklaşıyor. Yapay zeka modeli, kompozisyon açısından sorunsuz bir görüntü sağlamış görünüyor.