GTA 6'yı Beklerken GTA 1 Döndü! Yeni PC'lerde Sorunsuz Oynanabiliyor

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın piyasaya sürülmesine yalnızca birkaç ay kaldı. Serinin tüm hayranları heyecanla yeni oyunu beklerken bir mod geliştiricisi ise nostalji dolu anlar yaşamanızı sağlayacak projesini yayınladı. LukeStorm olarak bilinen bu geliştirici, esasında projeyi çok büyük bir amaç doğrultusunda ele almadığını, sadece hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

GTA 1, Windows PC'lerde Kurulumsuz ve Sorunsuz Çalışıyor

LukeStorm tarafından uzun bir süredir yürütülen proje sayesinde 1997 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 1, oyunun orijinal havası korunarak modern sistemlere uygun hâle geldi. Üstelik son derece kolay bir şekilde oynanabiliyor. Bunun için herhangi bir kurulum işlemi gerçekleştirmenize de. gerek bulunmuyor.

GTA serisinin ilk oyununa kolay bir şekilde erişebilmeniz için oyun portable yapıda olacak şekilde tasarlandı. Bu, oyunu direkt açıp oynamaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Üstelik sadece ana oyunun kendisi değil, oyun için geliştirilen DLC'ler (İndirilebilir İçerik) London 1969 ve 1961'i de kapsıyor. Dahası, oyunda yer alan birçok hata da ortadan kaldırıldı.

Oyunda artık ses sorunları bulunmuyor, menü sesleri tekrardan eklenmiş durumda. Ayrıca geniş ekran desteği de mevcut. O kadar özenli bir çalışma yürütüldü ki bir launcher bile tasarlandı. Bu launcher, ayarlamaları yapmanızı ve oyuna girmenizi sağlıyor. Bu arada geliştiricinin aktardığı bilgilere oyunu yeni nesil sistemlerle uyumlu hâle getirmek pek de kolay olmadı. Özellikle ses sorunları ve yeni ekran kartları ile uyum için DirectDraw üzerinde çok uğraşıldı.

LukeStorm, Grand Theft Auto V'in dünyanın en çok satılan ikinci oyun olması ve GTA 6'nın yakında çıkacak üzerinde ciddi bir rol oynayan bu oyunu yeni sistemlere uyumlu hâle getirmek için başka bir mod geliştiricisi olan FunkyFr3sh'in de desteğini aldı. Bu geliştirici özellikle hataların giderilmesinde önemli bir rol oynadı. Sonuç olarak GTA Ready2Play adı verilen bu proje ortaya çıktı ve oyuncuların tekrar 1997'ye dönmesi mümkün kılındı.