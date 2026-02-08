Açık Dünya Oyunu Just Cause 4, 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Just Cause serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Just Cause 4 Reloaded indirime girdi. Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Just Cause 4 Reloaded'ın Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında Just Cause 4 Reloaded yüzde 85 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitpa eden Just Cause 4 Reloaded, kampanya kapsamında 69 TL yerine 10,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 10 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Xbox ve PlayStation mağazalarında ise şu anda bir kampanya bulunmuyor. Başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun Xbox mağazasında 405,75 TL, PlayStation mağazasında ise 1.399 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Steam'de Just Cause 4 Reloaded Edition'ın 33,03 (1.440 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

Aksiyon düzeyi yüksek bir açık dünya oyunu olan Just Cause 4 Reloaded'da Rico Rodriguez'i kontrol ediyoruz. Oyunda ister görevleri yapabiliyor ister haritada özgürce gezebiliyoruz. Oyunda araba, motosiklet ve uçak dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor. Bu araçlar oyunun daha eğlenceli hâle gelmesini sağlıyor.

Popüler yapım, Tropikal yağmur ormanları, çöller ve dağlık bölgeler gibi farklı iklam alanlarıyla çeşitlili sunuyor. Dinamik hava olaylarına sahip olan oyunda kasırgalar, fırtınalar ve kum fırtınaları mevcut. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı oyunda 68 Metacritic puanı bulunuyor.

Just Cause 4 Reloaded Fragmanı

Just Cause 4 Reloaded Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 7 (64-bit)

Windows 7 SP1 / Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz

Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD R9 270

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD R9 270 DirectX: Sürüm 11

Just Cause 4 Reloaded Önerilen Sistem Gereksinimleri