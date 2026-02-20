GTA 4'ün Boyutu 684 MB'a Düşürüldü! Hala Oynanabiliyor (Video)

GTA 5'in (Grand Theft Auto V) boyutunun 2,5 GB'a düşürülmesinden sonra şimdi de benzer bir işlem GTA 4 için yapıldı. Oyunun dosya boyutu, mümkün olabildiğince düşürüldü. O kadar çok dosya silindi ki gelinen noktada oyunun dosya boyutu 680 MB'a kadar düştü. Şaşırtıcı olan şey ise oyunun hâlâ oynanabiliyor olması.

Boyutu Düşürülen GTA 4 Sorunsuz Çalışıyor

Bir geliştirici, Grand Theft Auto IV'ün boyutunu 684 MB'a düşürmek için oyunun dosyalarını baştan aşağı elden geçirdi. En önemli değişikliklerden biri, doku kalitesinde yapıldı. Oyunun normalde boyutu 20 GB iken doku kalitesinde yapılan sıkıştırma işlemi ile birlikte bu düşük değere ulaşıldı. Böylesine yoğun bir işlemin elbette ki dezavantajları da beraberinde getirdi.

Comprimi GTA 4 DE 20GB a tan solo 684MB!



Para poder hacer esto, se comprimieron todas las texturas a un 25% de calidad! Ademas de eliminar misiones, cinematicas, 90% del MAPA, internet y radios!



Lo sorprendente, es que el juego sea completamente jugable y sin crasheos! pic.twitter.com/W0jbDgbzDP — OptiJuegos (@OptiJogos) February 18, 2026

Tıpkı GTA beş için yapılan boyut düşürme işleminde olduğu gibi bu oyunun da boyut düşürme işlemi sırasında görevler, ara sahneler, haritanın yüzde 90'ına yakın bir kısmı silindi. Öte yandan oyunun belki de en çok sevilen özelliklerinden biri olan radyo ve internet erişimi de tamamen kaldırıldı. Oyun bu haliyle pek tercih edilebilecek türden bir şeye benzemiyor ancak küçültme işlemi yine de takdiri hak ediyor.

Geliştiricinin bu kadar yoğun müdahalesine rağmen oyun sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir çökme, oyundan atma ve benzeri sorunlar yaşanmıyor. Videoya baktığımızda suç seviyesi yüksekken polisler hala gelmeye devam ediyor, NPC'ler hâlâ geziyor, araba sürülebilir, silahların büyük bir kısmı kullanılabiliyor. Hatta NPC'ler size kızdığında yumruk atma, itme gibi eylemlerde bulunabiliyor.

684 MB'lık GTA 4 Oynanır mı?

Teknik olarak 684 MB boyutundaki GTA 4'ü oynamak mümkün. Oyunun kendi kendine kapanması gibi sorunlar yaşanmıyor ancak oynanış açısından değerlendirmek gerekirse oyun bu hâliyle pek keyif vermez. Yukarıdaki videodan da görülebileceği üzere oyun oldukça kasıyor, NPC'lerin önünde masa yok, haritanın büyük bir kısmı silinmiş. Yolda dümdüz koşarken ya da araba sürerken kendinizi boşlukta süzülürken bulabiliyorsunuz.

Bu mod zaten oyuncular için geliştirilmedi. Geliştirici bu projeyle GTA 4'ün gerçekten ne kadar küçültülebileceğini görmeye amaçladı. Bu amaç doğrultusunda başladığı projenin sonuna geldiğinde kendisinin bile beklemediği seviyede bir boyuta ulaştı. Peki, siz bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorum kısmına belirtmeyi unutmayın.