GTA 5'e Superman Ekleyen Ücretsiz Mod Yayınlandı! [Video]

En popüler açık dünya oyunlarından biri olan Grand Theft Auto V (GTA 5) için bu zamana kadar pek çok mod yayınlandı. Bu modların bir kısmı grafikleri çok gerçekçi hâle getirirken bir kısmı ise çeşitli karakterleri oyuna ekliyor. Yeni yayınlaann bir mod, GTA 5'i Superman ile oynama fırsatı sunuyor.

GTA 5'in Superman Modu Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Mod geliştiricisi JulioNIB, GTA 5 için Superman modu ücretsiz olarak yayınladı. Mod sayesinde Superman'in çeşitli güçlerini kullanmak mümkün. Örneğin oyunda Superman gözlerinden lazer çıkarabiliyor, uçabiliyor ve dahasını yapabiliyor. Bu güçler, GTA 5 dünyasında oldukça yıkıcı bir oynanış sunuyor. Söz konusu mod, farklı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

JulioNIB, aslında bu modu ilk olarak Homelander karakteri için geliştirmişti fakat oyuncuların yoğun isteği üzerine aynı sistemi kullanarak Superman sürümü hazırladı. Dolayısıyla bu modda Superman, daha sert ve şiddetli bir oynanışa sahip. Bu mod yalnızca GTA 5'in Legacy Edition sürümünde çalışıyor. Modu indirip yüklemek isteyen oyuncular için iki farklı video da yayınlandı.

YouTube üzerinden paylaşılan bu videolardan biri modun oynanışına odaklanırken diğeri ise modun nasıl yükleneceğini gösteriyor. Superman modunu bilgisayarınıza indirdikten sonra 14 dakika 24 saniye uzunluğundaki videoda yer alan adımları sırası ile uygulayarak modu oynamaya başlayabilirsiniz.

GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli Q6600 2.40GHz / AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli 2.5GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

GTA 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri