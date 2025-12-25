Epic Games, Kimsenin Beklemediği Oyunu Ücretsiz Yaptı
Epic Games, dokuzuncu gizemli oyununu ücretsiz erişime açtı. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin oyuna sahip olmak için sınırlı süresi var.
Epic Games, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılbaşına özel olarak her gün ücretsiz oyun veriyor. Şirketin şimdiye kadar bedava dağıttı oyunlar arasında Blood West, Eternights ve Jotunnslayer: Hordes of Hel gibi oyunlar yer aldı. Söz konusu oyunlar tekrar ücretli olsa da şimdi ücret ödemeden alabileceğiniz bir oyun daha sunuyor.
Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Epic Games'in yılbaşına özel olarak verdiği dokuzuncu ücretsiz oyun, Disco Elysium - The Final Cut oldu. Yeni ücretsiz hâle gelen bu oyunu şu andan itibaren Epic Games'in dijital mağazası üzerinden bedava bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz fakat oyuna hiçbir ücret ödemeden sahip olmak için belirli bir süreniz bulunuyor.
Bu oyun, 26 Aralık 2025 saat 19.00'da tekrar ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu eğer kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizin olacak ve dilediğiniz zaman kütüphanenizden bilgisayarınıza yükleyip oynamaya başlayabileceksiniz. Belirtilen tarihten sonra oyunu almaya çalışanlar ise ne yazık ki fırsattan yararlanamayacak.
Disco Elysium - The Final Cut Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Disco Elysium - The Final Cut Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10
- İşlemci: Intel Core i7 / AMD 1800
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1060
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl Alınır?
- Epic Games Store'u açın.
- Bir hesap oluşturun.
- E-posta adresinizi doğrulayın.
- Oyun mağazasına gidin.
- Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.
- Oyunu yükleyin.
Epic Games Store'daki ücretsiz oyunu almak için ilk olarak Epic Games'in istemcisi üzerinden mağazaya gidin. Daha sonra oyunun ismini aratıp sayfasına gidin ve oyunu yüklemeyi seçerek indirme işlemini başlatın. Oyun yüklendikten sonra hiçbir ücret ödemeden oynamaya başlayabilirsiniz, herhangi bir işlem gerçekleştirmenize gerek yok.
Epic Games'in Tüm Gizemli Oyunları (Aralık 2025)
- Hogwarts Legacy
- Jotunnslayer: Hordes of Hel
- Eternights
- Blood West
- We're Closed
- Paradise Killer
- Bloodstained: Ritual of the Night
- The Callisto Protocol
- Disco Elysium - The Final Cut