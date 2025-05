GTA 6'nın Çıkışı Borderlands 4'ü mü Getirdi? Geliştiriciden Yanıt Geldi

Gearbox'ın patron koltuğunda oturan Randy Pitchford, Twitter'da (X) paylaştığı bir videoda Borderlands 4'ün çıkış tarihi 23 Eylül'den 12 Eylül'e çekilmesinin tamamen dahili bir karar olduğunu açıkladı.

Pitchford'a göre geliştirme süreci sorunsuz ilerliyor ve bu yüzden oyun neredeyse iki hafta erkene çekilmiş. Yani Take-Two'nun diğer bombası GTA 6'yla hiçbir ilgisi yokmuş. Kendisi bu değişikliğin altını "Kelimenin tam anlamıyla yüzde 0 diğer oyunlarla alakası var." diyerek çizdi.

Söz konusu tweet:

Borderlands 4 shipping early is 100% the result of confidence in the game and development trajectory backed by actual tasks and bug find/fix rates. Our decision is literally 0% about any other product’s actual or theoretical launch date.