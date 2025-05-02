GTA 6'nın Çıkışı Borderlands 4'ü mü Getirdi? Geliştiriciden Yanıt Geldi

Gearbox'ın patron koltuğunda oturan Randy Pitchford, Twitter'da (X) paylaştığı bir videoda Borderlands 4'ün çıkış tarihi 23 Eylül'den 12 Eylül'e çekilmesinin tamamen dahili bir karar olduğunu açıkladı.

Pitchford'a göre geliştirme süreci sorunsuz ilerliyor ve bu yüzden oyun neredeyse iki hafta erkene çekilmiş. Yani Take-Two'nun diğer bombası GTA 6'yla hiçbir ilgisi yokmuş. Kendisi bu değişikliğin altını "Kelimenin tam anlamıyla yüzde 0 diğer oyunlarla alakası var." diyerek çizdi.

Söz konusu tweet:

Borderlands 4 shipping early is 100% the result of confidence in the game and development trajectory backed by actual tasks and bug find/fix rates. Our decision is literally 0% about any other product’s actual or theoretical launch date. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 30, 2025

Oyuncular Bu Açıklamaya İnanmadı

Malumunuz üzere hem Borderlands 4 hem de Grand Theft Auto 6, aynı çatı altında, yani Take-Two bünyesinde geliştiriliyor. Ve şirketin CEO'su Strauss Zelnick daha önce, iki dev oyunu birbirine yakın tarihlerde yayınlamayacaklarını söylemişti. Dolayısıyla oyuncular bu açıklamayı pek inandırıcı bulmadı.

Ama Borderlands 4'ün çıkış tarihi erkene alınır alınmaz gözler tekrar GTA 6'ya çevrildi. Çünkü Rockstar ilk fragmanı Aralık 2023’te yayınladıktan sonra sessizliğe gömüldü. Bu da hayranları artık en ufak değişiklikte bile teoriler üretmeye itiyor.

Birçok kişi, GTA 6'nın Eylül sonu ya da Ekim başı gibi çıkabileceğini düşünmeye başladıysa da Borderlands 4, 12 Eylül'de gelecek, orası kesin. Oyun PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve hatta Switch 2'ye bile aynı anda geliyor. Yeni silahlar, yetenekler ve görevlerle dolu 20 dakikalık yeni bir tanıtım ise 30 Nisan’da yapılacak State of Play etkinliğinde gösterilecek.

GTA 6 ise 2026'ya Ertelendi

Milyonlarca oyunseverin uzun yıllardır beklediği Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi ise bugün resmen belli oldu. Take-Two, fragman yayınlamaması hasebiyle oyuncuları zaten yeterince üzmüştü. Şimdi oyunun bir sene gecikmeli çıkacak olması da işin tuzu biberi olacak.