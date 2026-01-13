GTA 6 Hakkında Her Şey Discord'da Olabilir! Rockstar Alarm Verdi

Rockstar Games içinde bir süredir tartışmalar sona ermiyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin sendika üyesi olmaları sebebiyle çalışanları işten çıkardığı iddia edilmişti. Mahkeme, yeterli kanıt sunulmadığına hükmetse de dava hâlâ devam ediyor. Rockstar'ın ise bilgi sızdırma gibi nedenlerle işten çıkarmaya gittiği yönünde iddiası bulunuyor. Üstelik bu sızıntıların Discord üzerinden gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

GTA 6 Hakkında Bilgiler Discord'da Sızdırıldı mı?

Açık dünya türüne sahip GTA oyunlarının arkasındaki isim Rockstar Games, ağır suistimal gerekçesi göstererek 31 çalışanı işten çıkardıktan sonra önemli bir yasal sürece girdi. Oyuncular açısından dikkat çekici faktörlerden biri, mahkeme sürecinde karşı tarafın haksız olduğunu kanıtlamak adına sunulan bilgiler ve gerekçeler oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre işten çıkarılan çalışanların IWGB (Büyük Britanya Bağımsız İşçi Sendikası) ile bağlantılı bir Discord sunucusu üzerinden yazıştı. Yargıç Frances Eccles, sunucuda 350 üyenin bulunduğunu ve bunların yaklaşık yarısının Rockstar Games çalışanı olmadığını tespit etti.

Üyeler arasında daha önce GTA hakkında haberler yazmış bir gazeteci de vardı. Rockstar, bu sunucunun güvenli olmadığını ve burada gizli şirket bilgilerinin paylaşıldığını öne sürdü. Bu sızdırılan bilgilere GTA 6 ile ilgili olanların dahil olması da muhtemel görünüyor. Yargıç, bu kadar dışarıdan kişinin olduğu bir platformda gizli bilgilerin yayılma riskinin yüksek olduğu konusunda şirket ile aynı görüşü paylaşıyor.

Sendika Başkanı Alex Marshall, mahkemenin Rockstar Games'in sendikayı ezmeye yönelik planlı hareket ettiğini belirterek bunun yalnızca adaletsizlik değil, yasa dışı olduğunu da ifade etti. Mahkemenin bunu göz önünde bulundurarak doğru kararı vereceğinden emin olduğunu dile getirdi. Nihai kararı ise mahkeme verecek. Bununla birlikte Rockstar Games'in gerçekten haklı mı yoksa haksız mı olduğu ortaya çıkacak.