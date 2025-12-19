Güvenilir Analistler Açıkladı: GTA 6 Fiyatı Cep Yakacak

Oyun dünyasının uzun süredir merakla beklediği GTA serisinin yeni halkası GTA 6 heyecan yaratmaya devam ediyor. Aralık 2023’te yayınlanan ilk fragmanla büyük ses getiren oyun, yeni gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. Son olaraksa oyunun fiyatı ortaya çıktı. Peki GTA 6 kaç para olacak? İşte beklenen GTA 6 fiyatı...

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oyunla ilgili şimdiye kadar birçok iddia gelmiş ve bazı detaylar netleşmiş olsa da fiyat hâlâ kesinleşmiş değil. Farklı kaynaklardan çeşitli tahminler paylaşılmıştı. Şimdi ise üç güvenilir analistten oyuncuları heyecanlandıran yeni bir açıklama geldi.

Oyun dünyasının tanınmış analistleri Serkan Toto, Piers Harding-Rolls ve Rhys Elliott, GTA 6’nın standart sürümünün 70–80 dolar civarında fiyata sahip olabileceğini belirtti. Daha fazla içerik sunacak deluxe versiyonu için beklenen fiyat ise en az 100 dolar.

Daha önce standart versiyonun 100 dolar olacağına dair çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Hatta bu fiyat barajını aşabilecek tek oyunun GTA 6 olabileceği bile dile getirildi. Ancak bunun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük olarak değerlendiriliyor.

Rockstar, Oyuncuları GTA Online'a Yönlendirmek İstiyor

GTA 6, grafik ve gerçekçilik olduğu kadar çevrim içi modu ile de merak ediliyor. Analist Rhys Elliott, Rockstar’ın standart sürüm fiyatını 70–80 dolar civarında tutmasının amacının aslında oyuncuları GTA Online’a yönlendirmek olduğunu belirtti.

Fiyatı çok yüksek olursa özellikle GTA 5 oyuncularının GTA 6 satın almayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Rockstar’ın GTA 6’nın çevrim içi modundan yüksek gelir elde etmeyi hedeflediği de söyleniyor. Buna göre firmanın yeni yapımdan beklentileri oldukça büyük.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. PC sürümünün ise daha sonra çıkması bekleniyor. Ancak bunun için henüz net bir tarih açıklanmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6 fiyatı için beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.