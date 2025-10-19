GTA 6 İle İlgili Korkutan Açıklama: "Üç Haneli Fiyatı Hak Ediyor!"

Oyun dünyası, uzun zamandır tüm dikkatini Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'ya çevirmiş durumda. GTA 5'in ardından 10 yılı aşkın süredir beklenen yapıma dair pek çok detay merak edilse de en çok GTA 6'nın fiyatı ile ilgili soruların cevapları aranıyor.

Sektördeki oyun fiyatlarının sürekli yükselmesi göz önüne alındığında, GTA 6'nın da yüksek bir etiketle piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Bu kritik konuyla ilgili son açıklama ise oyun dünyasının tanınmış isimlerinden Chris Stockman'dan geldi.

"GTA 6'nın Fiyatı Umarım 100 Dolar Olur"

Geçtiğimiz aylardan itibaren Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two'nun GTA 6 için yüksek maliyetler ve güçlü talep nedeniyle 100 doların üstüne bir fiyat etiketi belirleyeceği konuşuluyor. Pek çok oyunsever bu tür iddiaları moral bozukluğuyla karşılasa da Saints Row ile tanınan ünlü oyun tasarımcısı Chris Stockman bu konu hakkında daha farklı düşünüyor.

Kısa bir süre önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stockman, GTA 6'nın 100 doların üstüne bir fiyatla çıkış yapacağına inandığını ve oyunun bu fiyatını hak ettiğini ifade etti. Stcokman, bu çarpıcı görüşünün arkasında oyuna ayrılan devasa bütçenin yattığını belirtiyor.

Stockman'ın görüşüne göre GTA 6 için harcanan yoğun emek ve zamanın yanı sıra oyunun sunacağı geniş kapsam düşünüldüğünde, Rockstar bu yapımı üç haneli bir fiyat etiketiyle satmayı hak ediyor.

GTA 6 Diğer Oyunların da Pahalılaşmasına Neden Olabilir mi?

Oyun dünyasının bu olası fiyat artışıyla ilgili en büyük endişesi, diğer oyun geliştiricilerinin de GTA 6'yı emsal göstererek kendi oyunlarının fiyatlarını yükseltmesi. Stockman, bu endişeye de net bir yanıt verdi:

Bunun herkesi etkileyebilecek bir karar olduğunu düşünmüyorum. Herkes oyunları için 100 dolarlık bir fiyat etiketi belirlese çok büyük bir tepkinin olacağını düşünüyorum. Her oyuna eşit derecede emek verilmiyor. Rockstar'a ayak uydurmaya çalışmak herkes için bir felaket olurdu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Stockman'ın görüşüne katılıyor musunuz? yoksa GTA 6'nın 100 dolarlık gibi yüksek bir fiyatla satışa sunulması diğer oyunları da etkileyebilir mi? Yorumlarda buluşalım.