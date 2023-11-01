Saints Row
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Volition Inc
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Yepyeni bir Saints Row deneyimine hazır mısınız. Hemen bu oyunu indirin ve eğlenceye dalın.
Volition tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Saints Row 2023 yılında piyasaya sürüldü. Bir nevi reboot gibi olan Saints Row pek çok oyuna sahip bir seriydi. 2023 versiyon Saints Row ile birlikte seri artık daha farklı bir çizgiye kaydı diyebiliriz.
Güneybatı Amerika'da bulunan, kurgusal bir şehir olan Santo Ileso'da geçen bu oyunda kanunsuzluk yapan çeteler arasında kendi grubunu kurmak ve tek başına yükselmek isteyen bir grup genç vardır. TPS bakış açısına ve açık dünyaya sahip olan bu oyunda bizleri aksiyon ve macera bekliyor.
Açık dünya oyunlarını sevenlerin oldukça ilgisini çekebilecek bir yapım olan Saints Row uzun soluklu bir oyun arayanlar için ideal. siz de Santo Ileso sokaklarında bir suç örgütü kurmak istiyorsanız bu oyuna muhakkak bir göz atın.
En İyi Açık Dünya Oyunları - 2023
Açık dünya oyunları, oyuncuların bir harita üzerinde görev yapmanın yanı sıra istediği gibi gezebilmesine olanak tanır.
Saints Row İndir
Yeniden ele alınmış bu Saints Row oyunu ile bambaşka bir tecrübe sizleri bekliyor. Saints Row indirin ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla eğlencenin dibini boylayın.
Saints Row Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3-3240 / Ryzen 3 1200
- Bellek: 8192 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Grafikler gayet iyi
Karakter kişiselleştirme oldukça keyifli
Oyun maalesef çok eksik ve boş hissettiriyor
Serinin diğer oyunlarına kıyasla çok sıkıcı
Optimizasyon sıkıntıları mevcut