Yepyeni bir Saints Row deneyimine hazır mısınız. Hemen bu oyunu indirin ve eğlenceye dalın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Volition tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Saints Row 2023 yılında piyasaya sürüldü. Bir nevi reboot gibi olan Saints Row pek çok oyuna sahip bir seriydi. 2023 versiyon Saints Row ile birlikte seri artık daha farklı bir çizgiye kaydı diyebiliriz.

Güneybatı Amerika'da bulunan, kurgusal bir şehir olan Santo Ileso'da geçen bu oyunda kanunsuzluk yapan çeteler arasında kendi grubunu kurmak ve tek başına yükselmek isteyen bir grup genç vardır. TPS bakış açısına ve açık dünyaya sahip olan bu oyunda bizleri aksiyon ve macera bekliyor.

Açık dünya oyunlarını sevenlerin oldukça ilgisini çekebilecek bir yapım olan Saints Row uzun soluklu bir oyun arayanlar için ideal. siz de Santo Ileso sokaklarında bir suç örgütü kurmak istiyorsanız bu oyuna muhakkak bir göz atın.

Saints Row İndir

Yeniden ele alınmış bu Saints Row oyunu ile bambaşka bir tecrübe sizleri bekliyor. Saints Row indirin ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla eğlencenin dibini boylayın.

Saints Row Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i3-3240 / Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-3240 / Ryzen 3 1200 Bellek : 8192 MB RAM

: 8192 MB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan