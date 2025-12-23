GTA 6 Fiyatı Hakkında Bomba İddia! Beklenenden Daha Ucuz Olabilir

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın fiyatı hakkında çok önemli bir gelişme yaşandı. Eski Rockstar Games çalışanlarından Mike York, GTA 6'nın ilk piyasaya sürüldüğü zamanda ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı hakkında beklentisini paylaşıp yakın zamanda ortaya atılan iddialara değindi.

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Eski Rockstar Games çalışanı Mike York, GTA 6'nın son iddiaların aksine 100 dolar (4 bin 282 TL) değil, 70 dolar (2 bin 997 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması beklediğini belirtti. York'a göre Rockstar'ın bu kadar büyük bir fiyat artışı yapması, oyuncuların güvenini sarsmasına neden olabilir. Şirket, bunu göze almak istemeyecek.

Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarının çıkışı ile birlikte büyük bütçeli oyunların fiyatı dünya genelinde 60 dolardan 70 dolara yükseldi ve bu fiyat artık sektörde bir standart hâline geldi. Matthew Ball gibi bazı analistler, GTA 6'nın en yüksek bütçeli oyun olmasından ötürü oyunu 100 dolardan satabileceğini ileri sürdü. Ancak Mike York, tüm bunlardan daha farklı bir görüş savunuyor.

York'a göre oyunu 100 dolarlık bir fiyat etiketi ile sunmak, uzun vadede şirketin zarara olabilir. Eski çalışan, Rockstar'ın yeni oyununun zaten milyonlarca satış miktarına ulaşacağı için böyle bir hamlede bulunmasının çok da mantıklı olmadığını düşünüyor. Bunun yerine standart sürümü 70 dolar yapıp isteyenlere daha pahalı özel paketler satarak arada bir denge oluşturacaklarını belirtiyor.

Bu arada Rockstar Games, Grand Theft Auto 5'ten de aşina olacağınız üzere asıl parayı oyunun satışından ziyade çok oyunculu çevrim içi modundan kazanmayı amaçlıyor. Yakın zamanda GTA Online için yayınlanan güncelleme ile oyuna eklenen özellikler de buraya ne kadar çok ağırlık vereceğinin önemli bir göstergesi oldu. Peki, siz şirketin fiyatlandırma politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.