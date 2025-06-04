GTA 6 Ezberleri Bozacak: Mekanikleri Hiç Böyle Görmediniz
Grand Theft Auto 6, daha önceki serilerde gördüğümüz polis kovalamacası sahnelerine yeni bir soluk getiriyor. Artık onlardan kurtulmak kolay olmayacak.
Şimdiye kadarki Grand Theft Auto serilerinde gördüğümüz polis kovalamacalarını unutun: Polis mekaniklerinin tamamen elden geçirildiği bir GTA 6 görebiliriz.
Suç temalı bir oyunda polisin varlığı oldukça aktif. Oyuncular, GTA serilerinde şimdiye kadar polislerden saklanarak, helikopterle yükselerek veya dağlarda çabucak yüksek bir alana çıkarak kurtulabiliyordu. Yeni oyunda ise polislerden kurtulmak o kadar kolay olmayacak. GTA 6 fragmanında ortaya çıkan bir detay, emniyet kuvvetlerinin çok daha akıllı ve sinsi olabileceğini gösteriyor.
Trafik İçine Gizlenmiş Polisler Oyuncunun Ensesinde Olacak
Grand Theft Auto 6'nın fragmanında şöyle bir detay vardı: Hayalet araçlar. Şayet bunlar, sinematik fragman oluşturmak için yapılmış geçici bir efekt değilse; polisler bundan böyle sokaklarda ve trafikte birer hayalet gibi davranacak. Yani oyuncular, polislerin çok yakında olduğunu fark etmeyecek. Oyuncu bir suç işlediği zaman, polisler direkt olarak aksiyon alacak ve karakterin ensesine yapışacak.
Bu detay, bir Reddit kullanıcı tarafından fark edildi:
Cool new find by Obvious Malcolm+:some cop cars will feature "ghost" decals. These are designed to be nearly invisible at a distance until light shines upon the reflective material, allowing police cars to stealthily blend in with regular traffic.Interesting gameplay implications here,let's discuss!
byu/uniquecartridge inGTA6
GTA 6'da Daha Dinamik Bir Suç Mekaniği Bekleniyor
Rockstar Games'in hazırladığı fragmanlarda sinematik detaylara yer vermesi olayı yeni değil. Yani bu detayın sadece bir teori olma ihtimali de var. Ancak Rockstar, GTA 6'nın şimdiye kadarki en iyi oyun olacağını belirtmişti. Bu sebeple, oyunda bu tarz gerçekçi detayların yer alması sürpriz olmaz.
GTA 6 yalnızca gerçekçi grafikleriyle değil; gerçek hayattan alınan detaylar ve mekaniklerle de dikkat çekiyor. Bu detayları yakından incelemek isterseniz, GTA 6 fragmanlarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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