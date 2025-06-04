GTA 6 Ezberleri Bozacak: Mekanikleri Hiç Böyle Görmediniz

Şimdiye kadarki Grand Theft Auto serilerinde gördüğümüz polis kovalamacalarını unutun: Polis mekaniklerinin tamamen elden geçirildiği bir GTA 6 görebiliriz.

Suç temalı bir oyunda polisin varlığı oldukça aktif. Oyuncular, GTA serilerinde şimdiye kadar polislerden saklanarak, helikopterle yükselerek veya dağlarda çabucak yüksek bir alana çıkarak kurtulabiliyordu. Yeni oyunda ise polislerden kurtulmak o kadar kolay olmayacak. GTA 6 fragmanında ortaya çıkan bir detay, emniyet kuvvetlerinin çok daha akıllı ve sinsi olabileceğini gösteriyor.

Trafik İçine Gizlenmiş Polisler Oyuncunun Ensesinde Olacak

Grand Theft Auto 6'nın fragmanında şöyle bir detay vardı: Hayalet araçlar. Şayet bunlar, sinematik fragman oluşturmak için yapılmış geçici bir efekt değilse; polisler bundan böyle sokaklarda ve trafikte birer hayalet gibi davranacak. Yani oyuncular, polislerin çok yakında olduğunu fark etmeyecek. Oyuncu bir suç işlediği zaman, polisler direkt olarak aksiyon alacak ve karakterin ensesine yapışacak.

Bu detay, bir Reddit kullanıcı tarafından fark edildi:

GTA 6'da Daha Dinamik Bir Suç Mekaniği Bekleniyor

Rockstar Games'in hazırladığı fragmanlarda sinematik detaylara yer vermesi olayı yeni değil. Yani bu detayın sadece bir teori olma ihtimali de var. Ancak Rockstar, GTA 6'nın şimdiye kadarki en iyi oyun olacağını belirtmişti. Bu sebeple, oyunda bu tarz gerçekçi detayların yer alması sürpriz olmaz.

GTA 6 yalnızca gerçekçi grafikleriyle değil; gerçek hayattan alınan detaylar ve mekaniklerle de dikkat çekiyor. Bu detayları yakından incelemek isterseniz, GTA 6 fragmanlarını aşağıdan izleyebilirsiniz.