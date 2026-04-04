GTA 6'yı Geliştirmek Neden Bu Kadar Zaman Aldı? Sebebi Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 için uzun zamandır bekleyiş sürüyor. Serinin önceki oyunlarına baktığımızda oyunlar aradaki sürenin en fazla 5 yıl sürdüğünü görüyoruz ama GTA 5'in piyasaya sürülmesinden bu yana 13 yıl geçti. Rockstar Games, oyunu geliştirmenin bu kadar uzun sürmesinin sebebini şimdiye kadar tam olarak açıklığa kavuşturmasa da son paylaşılan bilgiler, bunun arkasındaki temel sebebi ortaya çıkardı.

GTA 6'yı Geliştirmek Neden Bu Kadar Uzun Sürdü?

Eski Rockstar Games geliştiricilerinden Rob Carr tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA 6'yı geliştirmenin bu kadar uzun sürmesinin sebebi Rage motorunun baştan aşağı yenilenmesinden kaynaklı olabilir. Bilmeyenler için Rage, Rockstar Games'in kendi oyunlarını geliştirmek için özel olarak tasarladığı gelişmiş bir oyun motoru.

Şirketin oyun motoru, herkesin kullanımına açık motorların aksine sadece Rockstar'ın kendi oyunlarında kullanılıyor. Bu, oyunları tam olarak kendi planlarına göre tasarlama imkânı elde etmelerine olanak tanıyor. Carr'ın aktardıklarına göre oyun motoru basit bir elden geçirmeden ziyade çok karmaşık bir yenileme sürecinden geçmiş olması muhtemel. Buna Rockstar'ın yüksek kalite standartları da dahil edildiğinde GTA 6'yı geliştirmenin neden bu kadar uzun sürdüğü daha anlaşılabilir hâl alıyor.

Takdir edersiniz ki GTA 5, PlayStation 3 ve Xbox 360 gibi oyun konsollarında bile çalışabilen bir oyundu. O zamandan bu yana teknoloji oldukça gelişti ve Rage motoru biraz eski kaldı. O hâliyle günümüz seviyesinde oyunlar elde etmek çok da mümkün değil. O yüzden Rockstar'ın oyun motorunda köklü değişikliğe gitmek istemesi oldukça normal.

GTA 6 Kaç Kez Ertelendi?

GTA 6'nın ilk olarak 2025 yılının Eylül ya da Kasım aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Daha sonra oyun, 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Ne var ki geliştirici için bu da yeterli olmadı ve oyun daha sonra 19 Kasım 2026'ya ertelendi.

İkinci ertelemenin arkasındaki gerekçe her şeyiyle kusursuz bir oyun ortaya koymak olarak gösterildi. Rockstar Games'in üst kuruluşu Take-Two'nun CEO'su tarafından Microsoft ve Sony'ye yönelik yaptığı açıklamalara bakılırsa üçüncü bir erteleme beklenmiyor. Eğer her şey yolunda giderse bu yılın sonuna doğru GTA 6'yı mutlaka oynama imkânı elde edeceğiz.

Editörün Yorumu

GTA 6 için gerçekten çok bekledik ve beklemeye de devam ediyoruz. Grand Theft Auto V oldukça önemli yeniliklerle birlikte gelmişti. Diğer çoğu oyun geliştiricisinin de kendini yenilemesini ve çok daha başarılı yapımlar ortaya koymasını sağlamıştı. Yeni oyun için bu kadar uzun süre beklememiz yine benzer bir değişim sürecine girmemize neden olabilir.

Önümüzdeki yıllarda GTA 6 kadar gerçekçilik sunan pek çok oyunla karşılaşabiliriz. Nasıl bir şeyler göreceğimizi tahmin etmek şimdilik zor ama neyse ki bunu öğrenmeye o kadar da uzak değiliz. Sadece birkaç ay sonra bizi ne tür oyunların beklediği hakkında fikir sahibi olmaya başlayacağız.