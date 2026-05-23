Xiaomi'nin 990 Beygirlik Hız Canavarının Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi'nin uzun bir zamandır merakla beklenen YU7 GT modelinin tüm özellikleri ve fiyatı açıklandı. Arabanın kullanıcılara tam olarak neler sunduğu açıklığa kavuşurken Türkiye'de satılsaydı müşterileri aşağı yukarı ne kadar bir fiyat etiketinin bekleyebileceği hakkında fikir yürütmek de mümkün hâle geldi.

Xiaomi YU7 GT'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

Xiaomi YU7 GT, rahat kullanım öncelikli bir model olarak ön plana çıkıyor. Yere yakın bir tasarıma sahip olan otomobil, X şeklinde ön farlarla birlikte geliyor. Gelişmiş XiaoAi yapay zeka asistanı ile birlikte gelen araba, Xiaomi HyperVision panoramik ekran içeriyor. Böylece sürücüler ihtiyaç duyduğu bilgileri çok rahat bir şekilde görebiliyor.

Sürücü koltuğu 18 yönlü ayarlanabiliyor. Arka koltuklar 132 dereceye kadar yatabiliyor. Bagaj hacmi ise 1.740 litreye ulaşıyor. Yatırılabilen koltuklar, özellikle uzun yolculuklarda yorgunluğun büyük ölçüde azalmasını sağlıyor. Geniş bagaj sayesinde ise uzun seyahatler için önemli bir avantaj elde ediliyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Özellikleri Neler?

Toplam Güç: 990 beygir gücü

990 beygir gücü Maksimum Hız: 300 km/sa

300 km/sa 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 2,92 saniye

2,92 saniye Batarya Kapasitesi: 101.7 kWh

101.7 kWh Menzil: 705 kilometre (CLTC) / 564 kilometre (CLTC)

705 kilometre (CLTC) / 564 kilometre (CLTC) Yükseklik: 1597 mm

1597 mm Uzunluk: 5015 mm

5015 mm Genişlik: 2007 mm

2007 mm Ön ve arka tekerlek arası mesafe: 3000 mm

Xiaomi YU7 GT'nin Motoru Nasıl Performans Sunuyor?

Çift motorla birlikte gelen otomobil, 990 beygir gücü sunuyor. Araç 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,92 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 300 km/sa olarak belirlendi. Bu güçlü motor sayesinde araç süper otomobil seviyesine yakın bir hızlanma imkânı sağlayacaktır. Çift motorla birlikte daha güçlü çekiş sağlayacak ve yüksek hızlarda bile kontrollü sürüş deneyimi elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Xiaomi YU7 GT Ne Kadar Menzil Sunuyor?

Araç 101.7 kWh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Tek şarjla 705 kilometre menzil elde edilebiliyor. Daha çok güç tasarrufuna odaklanan Eco modunda ise ön motor kapanarak ekstra 20 kilometre daha menzile sahip olunabiliyor. Tabii, bunlar CLTC standartlarına göre geçerli değerler. Türkiye yollarında ne kadar menzil sunacağını öğrenmek için WLTP değerine çevirmek gerekir ki bunu %20 azaltarak yaparız. Bu da YU7 GT ile Türkiye ve Avrupa'da 564 kilometre elde edileceği anlamına geliyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Frenleme Performansı Nasıl?

Xiaomi YU7 GT, 32,9 metrede 100 km/sa hızdan 0 km/sa düşebiliyor. Bu da acil durumlarda daha kontrollü bir duruş imkânı sağlıyor. Örneğin sürücünün karşısına aniden bir hayvan çıkarsa hızlıca durabiliyor. Bu da araç sürerken genel olarak daha güvende hissetmeye olanak tanıyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi YU7 GT için 389900 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da 2 milyon 629 bin 461 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bu fiyat vergilerle beraber 6 bin TL civarına ulaşacaktır. Tabii, Xiaomi şu an otomobil pazarında Çin odaklı ilerlediği için aracın yakın zamanda Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi YU7 GT'nin çok sayıda müşterinin dikkatini çekeceği kanaatindeyim. Hem etkileyici bir tasarımı hem dikkat çekici özellikleri bulunuyor. 990 beygir gücü sunan araba, Türkiye yollarına göre uyarladığımız senaryoda bile etkileyici bir menzil sağlıyor. Hem bu artıları hem yollara uygun bir model olması dolayısıyla da pek çok kişi tarafından tercih edilecektir.