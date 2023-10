Rockstar'dan Dikkat Çeken Paylaşım: GTA 6 Geliyor mu?

10 yılı aşkın bir süre sonra hayatımıza giren GTA 5, neredeyse her oyunseverin en az bir kez deneyimlediği oyunların başında geliyor. Daha ilk çıktığı günden bu yana spekülasyonları eksik olmayan GTA 6'ya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Son yılların oyun sektöründeki en büyük söylenti canavarı GTA 6, gerek hikâyesi gerek haritası gerek çıkış zamanı ile defalarca söylentilere konuk oldu.

En son geçtiğimiz yıl kaynak kodlarının sızdırılmasıyla büyük gündem olan oyunla ilgili yeni yaşanan bir gelişme, yakında duyurusunun gerçekleşme ihtimalini ortaya koyuyor olabilir.

Happy Moon Festival!



Play GTA Online anytime this week to get the Red Happy Moon Tee and join the festivities: https://t.co/s0i54l6HoW pic.twitter.com/C8UVIGXL4j