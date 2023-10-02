Rockstar'dan Dikkat Çeken Paylaşım: GTA 6 Geliyor mu?

10 yılı aşkın bir süre sonra hayatımıza giren GTA 5, neredeyse her oyunseverin en az bir kez deneyimlediği oyunların başında geliyor. Daha ilk çıktığı günden bu yana spekülasyonları eksik olmayan GTA 6'ya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Son yılların oyun sektöründeki en büyük söylenti canavarı GTA 6, gerek hikâyesi gerek haritası gerek çıkış zamanı ile defalarca söylentilere konuk oldu.

En son geçtiğimiz yıl kaynak kodlarının sızdırılmasıyla büyük gündem olan oyunla ilgili yeni yaşanan bir gelişme, yakında duyurusunun gerçekleşme ihtimalini ortaya koyuyor olabilir.

GTA 6 Çok Yakında Duyurulabilir

Happy Moon Festival!



Play GTA Online anytime this week to get the Red Happy Moon Tee and join the festivities: https://t.co/s0i54l6HoW pic.twitter.com/C8UVIGXL4j — Rockstar Games (@RockstarGames) September 29, 2023

Rockstar Games'in resmî X hesabı tarafından paylaşılan bir gönderide GTA Online'a gelen yeni bir oyun içi festival duyuruldu fakat bu gönderide yer alan görselde sol arkada yer alan ve GTA 6'yı temsil eden VI detayı dikkat çekti.

Bunun şirket tarafından kasıtlı yapıldığı çok bariz olsa da asıl merak edilen şey ne anlama geldiği yönünde. Pek çok kesim GTA 6'nın duyurusunun çok yakında gerçekleşebileceğini belirtiyor olsa da bunun yalnızca söylentiden ibaret olduğunu belirtmek gerek.

10 yılı aşkın süredir beklediğimiz oyun sizce gerçekten geliyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.