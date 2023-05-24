Merakla Beklenen GTA 6'ya Dair İlk Detaylar Geldi: "Rockstar Mükemmelliğin Peşinde"

Rockstar'ın GTA 5'i piyasaya sürmesinden bu yana on yıl geçti ve şu anda bile bir canavar gibi satmaya devam etmesine rağmen, sevilen açık dünya serisinin yeni oyununa olan açlık gün geçtikçe artıyor. Elbette GTA 6'nın geliştirilmekte olduğu geçen yıl doğrulandı ancak bu bekleyiş oyuncuları da giderek meraklandırmaya ve heyecanlandırmaya başlıyor.

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'e göre stüdyonun şu anda ilgilendiği tek şey elindeki oyunu mükemmelleştirmek gibi görünüyor.

The Aarthi and Sriram Show'a verdiği son röportajda GTA gibi sevilen bir seride yeni bir oyun geliştirme süreci ve Rockstar'ın yeni şeyler denemekle serinin yerleşik formülüne bağlı kalmak arasında nasıl bir denge kurmaya çalıştığı sorulduğunda Zelnick, geliştiricinin devam etmekte olan proje için felsefesinin, geçmişte de ifade ettiği gibi basitçe "mükemmeli aramak" olduğunu söyledi.

Rockstar, GTA 6'yı Geliştirirken Mükemmeliyetin Peşinde

"Bence bu, Rockstar çalışanlarının GTA'nn her yeni oyununda karşılaştıkları bir zorluk. Bir yandan daha önce hiç görmediğiniz bir şey olmalı, diğer yandan da GTA hakkında alışılagelmiş hissi yansıtmalı. Bu ekip için büyük bir zorluk."

Sızıntılar, Vice City'de geçmesi beklenen GTA 6'nın, biri kadın karakter olmak üzere iki oynanabilir kahramana sahip olacağını ve bunun seride bir ilk olacağını iddia ediyor.

Son raporlar, merakla beklenen açık dünya devam oyununun 24/25 mali yılında (Nisan 2024-Mart 2025) piyasaya sürülebileceğini ve Take-Two'nun bu dönemde 8 milyar doların üzerinde net hasılat beklediğini öne sürmüştü.