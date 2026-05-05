GTA 6'nın Neden PC'ye Gelmediği Belli Oldu!

Yakın bir zaman önce Bloomberg tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, GTA 6'nın ilk günden PC'ye gelmeyişi hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Görünüşe göre bu stratejinin altında herhangi bir platform anlaşması yok. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Bildiğiniz gibi GTA oyunları yıllardır ilk günden sadece konsollara çıkıyor. Belirli bir süre sonrasında da PC oyuncuları ile buluşarak, aktif oyuncu kitlesini bir hayli genişletiyor. Aslında sadece GTA değil, Red Dead Redemption oyunları ve hatta L.A. Noire bile ilk olarak sadece konsollar için çıkmıştı. Bu durum hep merak ediliyor olup, kesin bir cevap verilmemişti.

GTA 6, Öncelikli Konsol Geleneğini Sürdürecek

Rockstar Games şirketinin bu geleneğine cevap, Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick tarafından verildi. Bloomberg tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Zelnick, GTA 6 üzerinden giderek, ortada bir anlaşmanın olmadığını söylüyor. Bunun daha çok bir tercih meselesi olduğunu da sözlerine ekliyor.

Take-Two Interactive Üst Yöneticisi'nin söylemine Rockstar Games, çekirdek kitle olarak konsol oyuncularını görüyor ve en iyi deneyimi sunarak öncelikle bu kitleyi memnun etmeyi istiyormuş. Bir başarısızlık olması durumunda ise daha geniş kitlelere taşımanın zor olacağı düşünülüyormuş. Bu durum da ana stratejinin merkezinde yer alıyor.

Diğer yandan şirketin PC tarafından eskiye oranla daha fazla kazanım elde ediyormuş. Öyle ki NBA 2K serisinin ilk yıllarında bu platformdaki satışları genelin % 5 oranındaki bir kısmını oluşturur iken, bu zamandaki oranın % 45 ila 50 seviyelerine çıkabildiği gözlemleniyormuş. Yine de Rockstar Games için ilk durak konsollar olmaya devam edecek gibi görünüyor.

GTA 6'ya geri döndüğümüzde, şu an için PC versiyonunun ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor. Yakın bir zaman önce ortaya atılan bir iddia ile 2027 yılının Şubat ayına işaret edilmişti, ama güncelliğini koruyup korumadığına ilişkin bir geri dönüş yapılmış değil. Gelişmeleri takipte olacağız.

Editörün Yorumu

Yıllardır süren bir gelenek söz konusu olduğu için, bu durumun çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyebilirim. Şirketin bu zamana olan stratejisini devam ettirmesi, köklerine ne kadar bağlı olduğunun da bir göstergesi oluyor. Ne var ki PC platformundaki satışların eskiye oranla daha da yüksek oluşu karşısında GTA 7 için bir tabu yıkılır mı merak etmiyor da değilim. Umarım ömürümüz yeter ve o günleri de görebiliriz.