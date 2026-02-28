Eski Rockstar Çalışanından Olay İddia: GTA 6'nın Gerçek Hayattan Farkı Olmayacak!

Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki defa ertelenmesinin ardından önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen yapım için oyuncular büyük bir beklenti içinde. Bu beklentinin önde gelen sebepleri ise tahmin edebileceğiniz üzere gelişmiş grafikler ve üst düzey gerçekçilik.

Son olarak bu beklentileri daha da artıran yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki kendisini eski bir Rockstar çalışanı olarak tanıtan bir kullanıcı, oyunla ilgili dikkat çekici detaylar paylaştı. İşte ayrıntılar...

GTA 6'nın Çok Gerçekçi Olacağı İddia Ediliyor

Dikkat çekici detayları popüler sosyal medya platformu Reddit üzerinden paylaşan eski çalışan, söylediklerine göre 2020'de Rockstar Games'e dahil olmuş. Firmada çalıştığı süre boyunca ise oyunun erken sürümünü gözleriyle görmüş ve haliyle deneyimleme fırsatı elde etmiş.

Paylaşılan bilgilere göre GTA 6, oldukça canlı bir açık dünyaya sahip olacak. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi dünya, oyuncudan bağımsız şekilde akmaya devam edecek. Yani mesela siz haritanın ortasındaysanız, başka yerlerde olaylar yaşanabilecek. Bununla birlikte NPC yani yapay zekâ tarafından kontrol edilen karakterlerle çok detaylı etkileşimler kurulabilecek.

Rockstar’ın 2018 yılında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2, özellikle NPC etkileşimleriyle büyük övgü toplamıştı. İddialara göre GTA 6, RDR 2’den bile daha gelişmiş bir etkileşim sistemine sahip olacak. Aslında buna şaşırmamak gerekiyor çünkü aradan geçen birkaç yılda oyun motorları ve yapay zekâ sistemleri oldukça gelişti ve bu ilerleme doğal olarak oyunlara da yansıyor.

Oyuncuların NPC’lerle iletişim kurarken yalnızca hazır diyalog seçenekleriyle sınırlı kalmayacağı, diledikleri mesajı yazabilecekleri de ifade ediliyor. Örneğin oyun sırasında sokakta karşılaştığınız bir NPC’ye halini hatırını sorabilecek, hatta onunla başka konularda da bir sohbet edebileceksiniz. Üstelik bu karakterlerin önceki etkileşimleri hatırlayacağı belirtiliyor. Yani daha önce bir NPC’ye kötü davrandıysanız, bunu hiçbir zaman unutmayacak sizi gördüğünde bu aklına gelecek.

Öte yandan oyundaki risk ve ödül sisteminin de daha gerçekçi olacağı söyleniyor. Buna göre yüksek kazanç sağlayan soygunlar için detaylı planlama yapmak gerekecek. Örneğin bir benzinciyi soymak için yalnızca kasiyere silah doğrultup kasayı boşaltmasını beklemeniz yeterli olacak. Ancak kuyumcular gibi daha fazla para getirecek daha büyük soygunlarda ekipman hazırlığı ve keşif yapmanız gerekecek. Çünkü bu gibi yerlerde kameralar, zaman ayarlı kasalar ve daha hızlı polis müdahalesi bulunacak. Bu detaylar da GTA 6'yı daha gerçekçi kılacak.

Binalara Girilebilecek

Eski çalışanın iddialarına göre GTA 6’da havalimanları, süpermarketler, alışveriş merkezleri, oteller ve evcil hayvan mağazaları gibi pek çok mekana giriş yapılabilecek. Yani oyunda görülen binalar sadece bir görselden ibaret olmayacak. Üstelik mekanlarda bulunan NPC’lerin de gerçek hayattaki gibi belirli işleri olacak.

Bu arada oyun içindeki akıllı telefonun da GTA 5’e kıyasla daha gelişmiş ve gerçekçi olacağı söyleniyor. İddialara göre oyuncular, sosyal medya uygulamalarında gezinebilecek, kişi listesini yönetebilecek ve NPC’lere doğrudan mesaj gönderebilecek. Hatta X, Instagram ve TikTok ile aynı konseptte sosyal medyalar olacak. Üstelik bu platformlarda paylaşılan gönderilere yorum yapılabilecek ve beğeni atılabilecek.

Çok Sayıda Kişi, iddiaları Gerçeklikten Uzak Buldu

Oyuncular, iddialar karşısında ikiye bölündü. Bir kesim bu söylentilerin doğru olabileceğini düşünürken, diğer tarafsa tamamen yalandan ibaret olduğunu düşünüyor. Özellikle NPC'ler ile sınırlama olmadan iletişim kurma özelliğinin pek mümkün olmadığı düşünülüyor. Zira Rockstar Games'in üretken yapay zekâ kullanımına karşı soğuk baktığı biliniyor.

Ayrıca GTA 6'nın ilk olarak oyun konsolları için piyasaya sürüleceği biliniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere oyun kumandasıyla karşıdaki NPC'ye mesaj yazmak bilgisayar klavyesine kıyasla daha zor olacaktır. Binaların büyük çoğunluğuna girilebilecek olması ve sosyal medya ile ilgili detaylar ise daha önceki sızıntılar tarafından desteklense de diğerlerine ihtimal bile verilmiyor. En azından büyük çoğunluk böyle düşünüyor. Bu bağlamda iddiaların doğru olup olmadıklarını ancak GTA 6 çıkış yaptığında görebileceğiz.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6'nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026. Eğer üçüncü bir erteleme olmazsa oyun, bu tarihte PlayStation ve Xbox konsol üzerinden oynanabilecek. PC için ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsiz ancak tahminler 2027'nin sonu veya 2028'in başını işaret ediyor.