Bomba İddia: GTA 6'da NPC'ler, Online Moda Gerek Bırakmayacak

Grand Theft Auto VI için heyecanlı bekleyiş devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce ses kaydı ve altyazı kontrol süreçlerinde görev üstlendiği iddia eden bir kişi, oyunda NPC'ler ile nasıl etkileşim kurulacağını detaylandırdı. Paylaşılan bilgiler, serinin önceki oyunlarına göre çok daha gerçekçi NPC'ler olacağını gösteriyor.

GTA 6'da NPC'ler Nasıl Davranacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'da NPC'ler, GTA 5'te olduğu gibi belirli bir döngüden ibaret olmayacak. Oyunun açık dünyasını çok daha dolu hâle getirmek için eklenen bu karakterler için yüz binlerce ses kaydı bulunuyor. Bunların her biri detaylı şekilde kategorize edildi. Yani hangi durumda hangi ses kayıtlarının devreye alınacağı önceden belirlendi.

Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V'ten farklı olarak bu oyunda hemen hemen her durum için farklı bir tepki belirledi. NPC'lerle kurulan diyaloglar, olaya bizzat tanık olup olmadıklarına, sizi tanıyıp tanımadıklarına, ilk kez karşılaşıp karşılaşmadıklarına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Hatta gece mi yoksa gündüz mü olduğunun bile konuşmalar üzerinde etkisi olacak.

Belki size "yok artık" dedirtecek ama hava durumu bile nasıl konuşacaklarını belirleyen bir unsur olacak. Öyle ki kötü hava koşullarında tıpkı gerçek insanlar gibi daha gergin hissedecekler ve bu da tonlamalarına yansıyacak. En önemli görevlerinden biri dünyayı dolu göstermek olan karakterlerin bu kadar detaylı şekilde ele alınması, sanki gerçek insanlarla etkileşim kuruyormuşuz gibi hissetmemizi sağlayacak. Böylelikle diğer oyunculara ve dolayısıyla GTA 6 Online'a uzun bir süre ihtiyaç duymayacağız.

Bu sistem için seslendirme sanatçılarına ne kadar büyük iş düştüğünü tahmin edebilirsiniz. Kafanızda canlandırmak adına bir örnek de verebiliriz. Önünüzde sabit bir metin olduğunu ve bunu yüz farklı tonda okuduğunuzu varsayın. Bir kayıtta sıkılmış gibi hissettirmeniz gerekiyor, diğer kayıtta çok yorgunsunuz. Yani bu iddia eğer doğru ise seslendirme sanatçılarının ayrıca takdir edilmesi gerekiyor.

GTA 6'da Doğru Olma İhtimali En Yüksek Sızıntılar Neler?

Rockstar Games, bu yılın başlarında bilgi sızdırdığı iddia edilen üç çalışanın işten çıkarıldığını doğrulamıştı ancak bununla birlikte aslında oyunculara gerçek sızıntılar konusunda da önemli ipuçları sağlamıştı. Çalışanların işten çıkarıldığı dönem ile sızıntıların ortaya çıktığı tarih arasında bağlantı kurularak hangilerinin doğru olabileceği üzerinde durulmuştu.

Bu ipuçlarının üzerinden hareket etmek gerekirse ana karakterlerin tam adı, Lucia Caminos ve Jason Duvall olacak. Ayrıca oyunda Grand Theft Auto: San Andreas'ta mevcut olan kilo alma ve verme sistemleri yer alacak. Ayrıca karakterler arası ilişki barı ve erkek ile kadın karakter arasında oynanış farkları olacak. Bu iki karakteri de aynı anda kontrol etmek mümkün olacak.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun ilk etapta Xbox Series X / S ve PlayStation 5'e gelmesi bekleniyor. Hatırlayacak olursanız önceki oyun, konsola geldikten çok sonra PC için piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla yeni oyunun da Xbox ve PlayStation için piyasaya sürüldükten bir süre sonra PC'ye çıkması muhtemel.

Editörün Yorumu

GTA 6, en çok beklediğim oyunlar arasında birinci sırada yer alıyor. Şimdiye dek piyasaya sürülen GTA oyunları için hiç bu kadar uzun süre beklememiştik. Gerçekten uzun bir geliştirme sürecinden geçti. İki fragman yayınlandı, ikisi de zaten oyunu oynamak için sabırsızlanan bizlerin daha da heyecanlı bir bekleyişe kapılmasına neden oldu. Neyse ki bu yeni sızıntı, oyunu beklediğimizide değeceğini gösteriyor.