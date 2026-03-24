Grafik Kalitesini Uçuran DLSS 5'li Oynanış Videosu Paylaşıldı

Oyunların grafik kalitesini iyileştirerek detayları ön plana çıkaran teknolojinin yeni sürümü DLSS 5, çok yakın bir zamanda duyuruldu. Paylaşılan videoda Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy ve daha birçok oyun yer aldı ancak videonun odak noktasında karakterlerin yüzleri bulunuyordu. Çevrenin nasıl değiştiği ile ilgili çok az fikir sağlamıştı.

Yeni paylaşılan video ile birlikte DLSS teknolojisinin yeni sürümü çok daha detaylı şekilde sergilendi. Oyun olarak Starfield tercih edildi. DLSS 5 hem açık hem devre dışı olduğunda oyundaki dokuların nasıl değiştiğini, ışıklandırma detaylarının nasıl farklılık gösterdiği ön plana çıkarıldı.

DLSS 5, Starfield'ın Grafik Kalitesini Nasıl İyileştirdi?

Plano Plays Games'in YouTube kanalında paylaşılan, Starfield'ın DLSS 5 etkinleştirildiğinde nasıl göründüğünü ortaya koyan videoda en çok dikkat çeken noktalardan biri, aydınlatma efektlerindeki değişim oldu. İyi bir aydınlatma sayesinde Starfield normalde olduğundan çok daha gerçekçi hâle geldi.

Diğer bir yandan karakterlerin yüzlerinin nasıl değiştiğine de yer verildi. İlk başta basit bir yapay zeka filtresi gibi göründüğü iddia ediliyordu. Yeni görüntülere bakılırsa yüz konusundaki tartışmaların sona ermesi şimdilik muhtemel görünmüyor çünkü karakterlerin detaylarına ciddi bir müdahale bulunuyor. Onunla oynamaktan çok keyif aldığınız bir karakter varsa üzerinde bu tür iyileştirmeler görmek, sizin açınızdan biraz can sıkıcı olabilir.

DLSS 5 Nasıl Çalışıyor?

DLSS 5, NVIDIA tarafından geliştirilen görüntü kalitesi iyileştirme ve kare oluşturma teknolojisinin son sürümü. Mevcut ortamdaki renk ve diğer verileri topluyor, bunları gelişmiş algoritmalarla daha gerçekçi ve doğal bir mekân sunmak için yeniden işliyor. Böylece oyundaki doku ve efektler çok detaylı ele alınmamış olsa bile ortaya çok etkileyici bir görüntü çıkabiliyor.

Bu teknolojinin en büyük avantajı, çok az işlemci gücü ile gerçekçi görüntüler elde etmeye imkân tanımasından geliyor. Ekrandaki her pikselin tek tek işlendiği bir yönteme dayanmıyor, bunun yerine görüntünün parçalarını tahmin edip dolduruyor. Ortam ve nesneler sıfırdan oluşturulmadığı için bunun performans açısından da dezavantajı bulunmuyor.

Editörün Yorumu

DLSS 5'in bu kadar çok eleştirilmesinin temel sebebinin tanıtım için yanlış oyunların seçilmesi olduğunu kanaatindeyim. Resident Evil'ın gerçekten çok büyük bir hayran kitlesi var. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir önemi yok. Yediden yetmişe herkesin bayılarak oynadığı bir oyun. Sevilen karakterlerin oyuncuların karşısına aşina olunandan daha farklı şekilde çıkarılması, doğal olarak büyük tepki toplanmasına neden oldu.

Tanıtım videosunun aksine yeni yayınlanan bu oynanış videosu ile bu teknolojinin etkinleştirilmesi hâlinde oyun deneyiminin iki kat iyileşeceğini düşündürmeye başladı. Öte yandan çok sevdiğiniz karakterler üzerinde büyük etkisi olacağı için favori oyunlarınızdan daha az keyif almaya başlamanıza da sebep olabilir. O yüzden artı ve eksilerini göz önünde bulundurup hangisinin ağır bastığına göre hareket etmeyi daha mantıklı buluyorum.