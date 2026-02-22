GTA 6 Satış Fiyatı Sızdırıldı: Korkutan İddialar Gerçek Olabilir

Oyun dünyasının nefesini tutarak beklediği Grand Theft Auto 6 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak merakla beklenen GTA 6'nın fiyatı popüler bir dijital oyun mağazasında ortaya çıktı.

Eskiden CD Keys olarak bilinen popüler dijital oyun mağazası Loaded üzerinde listelenen rakamlar, tıpkı daha öncesinde ortaya atılan iddiaların da söylediği gibi oyuncuların cüzdanlarını epey zorlayacak gibi görünüyor. İşte detaylar!

GTA 6'nın Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kısa bir süre önce Loaded'a gizlice yayınlanan GTA 6 fiyat listesi dikkatli kullanıcıların gözünden kaçamadı. Listelemeye göre oyunun Xbox versiyonu için tam 89.99 sterlin (yaklaşık 120 dolar) bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Buradan yola çıkarak güncel kur oranlarına baktığımızda oyunun konsol fiyatı ülkemizde vergiler hariç 5.320 TL'yi bulabilir.

Öte yandan aynı platformda oyunun PC sürümü için Rockstar Games Launcher kodu 60.99 stertlin (yaklaşık 82.21 dolar) gibi nispeten daha erişilebilir bir fiyat belirlenmiş. Söz konusu rakam oyunun PC versiyonunun Türkiye'deki vergisiz fiyatının güncel kurla yaklaşık 3.605 TL'ye tekabül edebileceğini gösteriyor.

Hatırlarsanız şimdiye kadar ortaya atılan pek çok iddia da GTA 6'nın konsollara 100 doların üstünde bir fiyatla geleceğini işaret ediyordu. Nitekim Loaded üzerinden sızdırılan rakamlar da bu iddiaları doğruluyor. Eğer platformda listelenenler gerçekten doğrusa GTA 6 oyun dünyasının gördüğü en pahalı standart sürüme sahip olacak.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Sızdırılan fiyatların yanı sıra oyunun çıkış tarihi de uzun bir süredir merak ediliyor. Rocsktar ve Take-Two cephesi bir kez daha erteleme kararı almazsa GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Öte yandan dev yapımın ilk aşamada yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarıyla buluşması, PC platformuna ise daha sonraki bir tarihte gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6'nın yüksek fiyatı satışları olumsuz etkileyebilir mi? Yorumlarda buluşalım.