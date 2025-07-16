Steam Hediyeler Dağıtıyor! Büyük Fırsatı Kaçırmayın
Otomasyon Festivali'ne özel ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi sunuyor. İşte bunları bedava almak için yapmanız gerekenler!
Steam'de kısa süre önce Otomasyon Festivali başladı. Yüzde 95'e varan indirim sunan bu festival ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor.
Steam'de Ücretsiz Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Veriyor
Steam, Otomasyon Festivali'nin temasına uygun "Kaldır Bırak" isimli hareketli avatar, "Kasa Transferi" isimli çıkartma ve "Konveyör Bant" isimli avatar çerçevesi sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.
Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.
Steam'de Otomasyon Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Aster Symphona
|5,79 dolar
|57 sent
|%90
|Factor Y
|7,99 dolar
|79 sent
|%90
|Digit Factory
|5,99 dolar
|71 sent
|%88
|FortressCraft Evolved
|12,99 dolar
|1,94 dolar
|%85
|Great Permutator
|6,99 dolar
|1,04 dolar
|%85
|Gladiabots - AI Combat Arena
|7,99 dolar
|1,99 dolar
|%75
|Automachef
|7,99 dolar
|1,59 dolar
|%80
|The Last Clockwinder
|12,49 dolar
|3,74 dolar
|%70
|Anx Defense
|3,99 dolar
|1,19 dolar
|%70
|Word Factori
|5,99 dolar
|2,39 dolar
|%60
|Beltex
|2,99 dolar
|1,19 dolar
|%60
|Final Factory
|9,89 dolar
|4,94 dolar
|%50
|Dream Engines: Nomad Cities
|14,99 dolar
|8,24 dolar
|%45
|Masterplan Tycoon
|6,59 dolar
|3,29 dolar
|%50
|Tunnet
|3,59 dolar
|1,79 dolar
|%50
|Satisfactory
|18,99 dolar
|13,29 dolar
|%30