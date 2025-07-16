Steam Hediyeler Dağıtıyor! Büyük Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de kısa süre önce Otomasyon Festivali başladı. Yüzde 95'e varan indirim sunan bu festival ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Veriyor

Steam, Otomasyon Festivali'nin temasına uygun "Kaldır Bırak" isimli hareketli avatar, "Kasa Transferi" isimli çıkartma ve "Konveyör Bant" isimli avatar çerçevesi sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

Steam'de Otomasyon Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler