GTA 6 Yapımcısına Bu İtirafından Sonra Aşırı Saygı Duyacaksınız

Oyun dünyasının gözbebeği Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi ertelenince oyun dünyası da çalkalanmıştı. Ancak oyunun arkasındaki isimler; üretimden geliştirmeye kadar yaptıkları oyunun arkasında duruyor. Onlardan biri de CEO. Yaptığı açıklamayla yine gündeme oturdu ve hiç şüphesiz oyuncuların takdirini kazandı.

GTA 6'nın piyasaya çıkması için nefesini tutan milyonlarca hayran var ama Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick onlardan biri değil. Rockstar Games'in de bağlı olduğu Take-Two'nun başındaki isim, CNBC'ye verdiği röportajda GTA 6'yı oynamadığını açık açık söyledi. Nedeni ise çok basitmiş. "Ben oyuncu değilim." diyor:

Ben oyuncu değilim, tüketici başkanı da değilim. Video oyunları oynamıyorum.

Buradan ne anlıyoruz? Strauss Zelnick, oyun dünyasında alışık olmadığımız bir yöneticilik anlayışına sahip: İşi bilen geliştiricilere güveniyor ve aradan çekiliyor. Bir şeyleri kendisi bizzat test etmeye gerek duymuyor. Siz yaptıysanız olmuştur diyor.

"Bir CEO Kendi Ürünüyle İçli Dışlı Olmamalı"

Zelnick projeleri bizzat oynayıp deneyimleme kısmında yer almıyor ancak iş fikir vermeye gelince süreçte aktif olarak rol oynuyor. Zelnick, "Benim görevim sektördeki en yetenekli insanları şirkete çekmek, onları motive etmek ve sonra önlerinden çekilmek" diyor. Rockstar gibi stüdyoları yönetmenin sırrını da burada görüyor. Kendi deyimiyle bir CEO'nun senaryo okuyabilmesi ya da müzikten anlaması önemli olabilir ama bu, yaratıcı sürece doğrudan müdahil olması gerektiği anlamına gelmiyor.

GTA 6'yla ilgili beklentiler zaten zirvede. Zelnick de bu heyecanı paylaşıyor ama Rockstar'ın işini en iyi şekilde yapacağına güveniyor. Oyunun eğlence tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir deneyim olacağına dair iddiaları da tam olarak bu güvenin ürünü.

Zelnick son olarak GTA 6 için yeni bir erteleme beklemediğini belirtti. Red Dead Redemption 2 örneğini hatırlattı ve Rockstar'ın zamanlama işini gayet iyi başardığını da belirtti.