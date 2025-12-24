600 GB İddiaları Doğru mu? GTA 6'nın Gerçek Boyutu Ne Kadar Olacak?

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle son dönemde sosyal medyada uzun süredir konuşulan çıkış tarihi ve fiyat spekülasyonlarının yerini oyunun dosya boyutu aldı.

Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bazı iddialar oyunun rekor seviyede bir dosya büyüklüğüyle geleceğini öngörüyor. Peki GTA 6 gerçekten disklerde ne kadar yer kaplayacak? İşte yeni oyunun boyutları ile ilgili bilinen tüm detaylar!

GTA 6'nın Boyutu Kaç GB Olacak?

Reddit ve X gibi platformlarda kısa bir süre içerisinde gündem olan iddialar GTA 6'yı bekleyen oyuncuları korkutacak cinsten. Zira Xbox tabanlı kaynaklara dayandırılan bu bilgilere göre oyunun 676.7 GB olması bekleniyor. Bu rakam doğruysa GTA 6 serinin bir önceki oyunu GTA 5’ten tam 6 kat daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyacak demektir.

Peki GTA 6 gerçekten çoğumuzun SSD kapasitesini tek başına dolduracak bir boyuta mı sahip olacak? Aslına bakacak olursanız mevcut veriler ve daha güvenilir sızıntılar, durumun bu kadar korkutucu olmayabileceğini gösteriyor.

GTA 6'nın kaç GB olacağı hakkında daha tutarlı bilgilere ulaşmak için oyunun haritasına ve teknolojisine bakmak gerekiyor. Yayınlanan fragman ve raporlar, GTA 6 haritasının GTA 5'ten yaklaşık 2 kat büyük olacağını işaret ediyor. Grafik kalitesindeki artış ve içerik yoğunluğunun da bu oranda artması bekleniyor.

Tüm bu bilgiler ışığında GTA 6'nın indirme boyutunun 150 GB civarında olması, ek içerik ve güncellemelerle birlikte oyunun 300 GB seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda son günlerde dolaşan rekor boyut iddialarının şu aşamada gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Peki bu dev yapımı çalıştırmak için nasıl bir sisteme ihtiyacınız olacak?

GTA 6 muhtemel minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT DirectX Sürümü: 12

12 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 150 GB SSD

GTA 6 muhtemel önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i9 10900K veya AMD Ryzen 5 5900X

Intel Core i9 10900K veya AMD Ryzen 5 5900X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce GTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT DirectX Sürümü: 12

12 Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Depolama: 200 GB SSD

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.