Bomba İddia! GTA 6'nın Çıkış Tarihi Bir Kez Daha Ertelenebilir

Rockstar Games'in GTA 6'yı ikinci kez ertelemesinden sonra gözler 19 Kasım 2026 tarihine çevrilmiş olsa da bir yandan da ertelenme riski konuşulmaya devam ediliyor. Şirket, en iyi oyunu sunmak istemesi gerekçesiyle ikinci kez bir erteleme kararı almıştı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre oyun bir kez daha ertelenebilir.

GTA 6 İçin Üçüncü Erteleme Kararı Alınabilir

Bloomberg'den Jason Schreier, katıldığı bir podcast programında Rockstar Games'in büyük bir merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Schreier, daha önce oyunun içerik bakımından hazır olduğuna dair iddiaların gerçek olmadığını ileri sürdü.

Schreier, daha önce GTA 6'nın erteleneceğini doğru tahmin etmişti. Son açıklamaya bakılacak olursa Grand Theft Auto oyunlarının hayranları, benzer bir sonuçla yeniden karşılaşabilir. Oyunun şu anda içerik olarak tamamlanmamış olması, geliştiricilerin yalnızca oyuna son dokunuşları yapmakla sınırlı kalmadığını, oyunu oynanacak son hâle getirmeye çalıştığını gösteriyor.

İlginç bir şekilde Insider Gaming'den Tom Henderson, Kasım 2025'te oyunun bitmek üzere olduğunu ileri sürmüştü. Normal şartlarda bir oyunun içerik yönünden hazır olarak sayılması için tüm oynanış mekaniklerinin tamamlanmış, hikâye ve görevler üzerinde düşünmenin çoktan ötesine geçilmiş olması gerekiyor.

Bu yeni iddiaya göre Rockstar Games'in önünde hâlâ oldukça uzun bir zaman bulunuyor. Öte yandan ana şirket Take-Two Interactive'in GTA 6'dan elde edeceği geliri de göz önünde bulundurmak gerek. Rockstar Games'in hata yapmasını göze almak istemez. Bu nedenle Rockstar'a gerekirse 2027 yılının ilk çeyreğine kadar ek bir süre daha verebilir.