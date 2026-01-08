3.219 TL'lik 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte ocak ayının ortasında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Hangi Oyunlar Game Pass'ten Ayrılacak?

Flintlock The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent

The Grinch Christmas Adventures

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Ocak 2026 tarihinde Flintlock The Siege of Dawn, Neon White, Road 96, The Ascent ve The Grinch Christmas Adventures Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Flintlock The Siege of Dawn, soulslike oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Zorlu savaş mekaniklerine sahip olan oyunda Nor ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Savaş esnasında kullanabileceğimiz hem yakın dövüş silahları hem de büyüler bulunuyor. Kaliteli grafiklere sahip olan yapım 2024 yılında piaysaya sürüldü.

Parkur ve kart tabanlı bir oyun olan Neon White'ta sürekli olarak koşuyor, zıplıyor ve engelleri aşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte karşımıza çıkan düşmanları da alt etmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz kartları ister silah olarak kullanabiliyoruz ister özel hareketler kazanabiliyoruz. Anime tarzı karakter tasarımına sahip olan yapım 2022 yılında satışa sunuldu.

Neon Giant tarafından geliştirilen The Ascent, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Siberpunk temasına sahip olan yapım, izometrik kamera açısıyla oynanıyor. Düşmanları alt etmek için farklı silahlar kullanabiliyoruz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan yapımda ayrıca karakter geliştirme sistemi de mevcut.

Aksiyon, macera ve platform türlerindeki The Grinch Christmas Adventures, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda Grinch ile bir yolculuğa çıkıyoruz. Çeşitli görevleri tamamlamamız ve hediyeleri toplamamız gerekiyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyun, 2023 yılında piyasaya sürüldü.