GTA 6 Üçüncü Kez Ertelenecek mi? Oyunun Son Durumu Ortaya Çıktı

Rockstar Games’in merakla beklenen yeni açık dünya oyunu GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oyunun oyuncularla buluşmasına yarım yıldan biraz fazla kalmışken söylentiler de giderek artıyor. Uzun süredir konuşulan iddialardan biri ise oyunun yeniden ertelenebileceği yönünde. Zira oyun şimdiye kadar iki kez ertelendi. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler ise üçüncü kez ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna yanıt veriyor. İşte detaylar...

GTA 6 Üçüncü Kez Ertelenecek mi? Geliştirme Sürecinde Son Durum Ne?

GTA 6’nın çıkış tarihi için ilk olarak 2025 sonbaharı işaret edilmiş ve net bir tarih verilmemişti. Daha sonra 26 Mayıs 2026 olarak belirlenmiş, ardından oyun ikinci kez ertelenerek 19 Kasım 2026’ya güncellenmişti. Son dönemlerde ise firmanın geliştirme çalışmalarında henüz istediği noktaya ulaşamadığı yönünde iddialar konuşuluyordu.

Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden Reece Reilly, yakın zamanda paylaştığı bilgilerle Rockstar Games’in GTA 6 geliştirme sürecinde artık son aşamaya ulaştığını ve oyunun ertelenmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte tüm gözler kasım ayındaki çıkış tarihine çevrildi.

Bu arada Rockstar’ın yakın zamanda Sony ve Microsoft’a oyunun geliştirme sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve planlandığı şekilde PlayStation 5 ile Xbox Series X/S için çıkacağını ilettiği de iddia edilmişti.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Şirketin mevcut planına göre GTA 6, 19 Kasım 2026’da piyasaya sürülecek ve öncelikle konsollarda oynanabilecek. Bilgisayar sürümünün çıkış tarihi ise henüz net değil. Beklentiler Kasım 2027 ile Mayıs 2028 arasında bir dönemi işaret ediyor.

GTA 6'nın 3. Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

GTA 6 ilk fragmanı Aralık 2023'te yayınlanmıştı. Bu fragmanla birlikte izlenme rekoru kıran ve oyun dünyasının gündemini aylarca elinde tutan Rockstar Games, ikinci fragmanı ise Mayıs 2025'te oyunculara sunmuştu. Bu doğrultuda firmanın kasım ayından önce bir fragman daha paylaşması bekleniyor. Bunun içinse ağustos ayı işaret ediliyor.

GTA 6 PC Sürümü Neden Gecikiyor?

GTA 6’nın PC sürümü konsol versiyonundan daha geç çıkacak. Bunun en önemli sebebi PS5 ve Xbox Series X/S konsollarının sabit donanımlara sahip olması. Rockstar oyunu öncelikle bu donanımlar üzerinde çalışacak şekilde geliştiriyor çünkü bilgisayar dünyasında çok sayıda farklı işlemci, ekran kartı ve bellek kombinasyonu bulunuyor. Tüm bunlara optimizasyon yapmaksa tahmin edebileceğiniz üzere pek kolay değil.

PC sürümünün gecikmesinin bir diğer nedeni ise bilgisayarın konsollara kıyasla korsan kullanımına daha açık olması. Üçüncü sebepse konsol satışlarının PC satışlarından genellikle daha fazla olması. Bu nedenle Rockstar, önceliği PlayStation ve Xbox oyuncularına veriyor.

Editörün Yorumu

Rockstar Games’in GTA 6 çalışmalarında istediği noktada olmasına oldukça sevindim. Uzun süre GTA 5 oynayan biri olarak 2023'te çıkan bu oyunun ne kadar keyifli olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda GTA 6’nın ne kadar gerçekçi ve etkileyici olacağını hayal etmek bile zor. Umarım üçüncü bir ertelenme yaşanmaz. Bunu hep birlikte göreceğiz.

