GTA 6 Geliştiricisinden Heyecanlandıran Açıklama! Fiyatı Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının büyük bir merakla beklediği Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için heyecan giderek artıyor. Hakkında neredeyse her ay yeni iddiaların ortaya atıldığı yapımla ilgili bu kez beklentileri daha da yükselten dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Öyle ki Take-Two CEO'su, GTA 6 fiyatı ile ilgili bir söylemde bulundu. Peki GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, kısa süre önce verdiği röportajda hem oyun sektörüne hem de GTA 6’ya dair merak edilen birçok soruya açıklık getirdi. Röportajda oyunda reklam olup olmayacağı ve yapay zekâ kullanımı gibi konuların yanı sıra oyuncuların en çok merak ettiği detaylardan biri olan fiyatlandırma da konuşmaya dahil oldu.

Bildiğiniz üzere daha önce GTA 6’da oyun içi reklamların yer alabileceğine ve Rockstar’ın bu yöntemle ek gelir elde edeceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Zelnick, bu söylentilere net bir şekilde noktayı koydu. “Bir oyuncunun 70 ya da 80 dolar ödeyerek satın aldığı bir oyunda reklamlar görmek bana pek mantıklı gelmiyor. Bu durum adil olmaz.” sözleriyle bu iddiaları açık bir şekilde reddetti.

Bu açıklamada en çok dikkat çeken noktaysa hiç şüphesiz “70 ya da 80 dolar ödeyerek” ifadesi oldu. Doğrudan GTA 6 fiyatı açıklanmış olmasa da bu söylem oyunun bu fiyat aralığında olabileceğini işaret ediyor. Yani bu fiyat aralığını kesin değil, bir beklenti olarak görebiliriz.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiye kadar birkaç kez ertelenen GTA 6’nın çıkış tarihi de belli. Buna göre yapım, 19 Kasım 2026’da resmen oyuncularla buluşacak. İlk olarak 2025 yılı için planlanan oyun, daha sonra Mayıs 2026’ya, ardından da Kasım 2026’ya ertelenmişti. Eğer yeni bir erteleme kararı alınmazsa gözler, 19 Kasım’da.

Editörün Yorumu

GTA 6’nın 70-80 dolar civarında fiyata sahip olacağına yönelik açıklamaya pek de şaşırmadım. Zaten daha önce ortaya atılan iddialar da benzer bir aralığı işaret ediyordu. Üstelik GTA 6’nın en iyi AAA oyunlardan biri olacağını da düşünürsek bu civarda fiyatlandırma oldukça makul görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 fiyatı ne kadar olacak, en fazla ne kadar ödemeyi kabul edersiniz? Görüşleriniz aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.