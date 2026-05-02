Türkçe Destekli Korku Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Psikolojik gerilim ve korku oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmak istemeyeceği bir oyun, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Ne var ki bu fırsat yalnızca belirli bir süreliğine geçerli tutuluyor. O yüzden bu tür yapımları seven ve fırsattan yararlanmak isteyen oyuncuların elini biraz çabuk tutması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Overcome Your Fears - Caretaker isimli oyun bedava oldu. Korku oyunları arasında konumlanan bu yapım için başlayan fırsat, 7 Mayıs 2026 saat 18.00'e kadar geçerli olacak. Belirtilen tarih geldikten sonra ise oyun yeniden normal fiyattan satılmaya devam edilecek. Yani oyunu oynamak için ödeme yapmanız gerekecek.

Markuwaaaaa tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun normalde 3.59 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 162 TL'ye denk geliyor. Çok yüksek bir fiyat olduğu söylenemez ancak oyunlara çok fazla para harcamak istemeyelerin değerlendireceği bir fırsat olduğunu söylemek mümkün.

Overcome Your Fears - Caretaker Nasıl Bir Oyun?

Overcome Your Fears - Caretaker, herkesin ön yargı ile yaklaştığı ama oyunda bir süre geçirdikten sonra gerçekten korktuğunu hissettiği bir yapım. Oyunda tatilde olan arkadaşlarının evine bakmayı kabul eden Steve Jackson isimli karakteri yönetiyorsunuz. Bu karakter henüz 19 yaşında ve arkadaşlarına basit bir iyilik yapmak istiyor.

Etraf çok sakin. O yüzden burayı da son derece huzur verici olarak görüyor. Gelgelelim, biraz zaman geçirdikten sonra aslında bu sakinliğin altında büyük bir sır gizem olduğunu fark ediyor. Oyunun atmosferinin gerçekten çok ilginç olduğunu belirmek gerek. Bir yandan huzur verici ama bir yandan da sizi ürkütüyor. Detaylar üzerinde de epey durulmuş gibi görünüyor. Bunu zaten oyunda vakit geçirdikçe görüyorsunuz. Belki de tek dezavantajı çok kısa süre içinde bitmesi (tamamen hikâyeye odaklanırsanız yaklaşık 1 saat sürüyor).

Overcome Your Fears - Caretaker'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon R7 360

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Overcome Your Fears - Caretaker'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660Ti / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Overcome Your Fears - Caretaker'ı ücretsiz olduktan sonra bir süre denedim. Başta çok ilgimi çekeceğini sanmıyordum ama oyunda ilerledikçe zamanın nasıl geçtiğinin de farkına varamaz oldum. O yüzden bu yapımın epey sürükleyici olduğunu düşünüyorum. Öte yandan her ne kadar basit jumpscare korkutma tekniğini kullanıyor gibi görünse de aslında bundan çok daha etkili bir korkutma yönteminin tercih edildiğini görüyorsunuz. En önemlisi de Türkçe dil desteğine sahip. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda oyuna bir şans verilmesi gerektiğini söyleyebilirim.