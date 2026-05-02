Batman Hayranları Dikkat! Yeni LEGO Oyunu İçin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Efsane LEGO oyun serisinin yeni halkası LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki geliştirici şirket, oyunun PC sistem gereksinimlerini resmen paylaştı. Peki LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight için minimum, önerilen ve 4K çözünürlükte ihtiyaç duyulan donanımlar neler? İşte liste!

Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel Core i5-10600K veya AMD Ryzen 5 1600

Detaylar: 1080p düşük ayarlar, 30 FPS (FSR veya XeSS dengeli + Frame Generation açık)

Depolama: 50 GB

Mayıs ayında çıkacak yeni oyunlar arasında yer alan LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight’ı minimum ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5-10600K veya AMD Ryzen 5 1600 işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB), AMD Radeon RX 6400 (4 GB) veya Intel Arc A580 (8 GB) öneriliyor. Ayrıca 16 GB RAM de gerekiyor. Bu donanımlarla oyunu 1080p çözünürlükte 30 FPS seviyesinde oynamak mümkün.

Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel Core i7-12700 veya AMD Ryzen 7 5800X

Detaylar: 1440p orta ayarlar, 60 FPS (DLSS, FSR veya XeSS kalite + Frame Generation açık)

Depolama: 50 GB

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight’ın önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i7-12700 veya AMD Ryzen 7 5800X işlemci görüyoruz. Ekran kartı içinse NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB), AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) veya Intel Arc B580 (12 GB) öneriliyor. Bunun yanında 16 GB RAM de gerekli. Bu donanımlarla oyunu 1440p çözünürlükte 60 FPS seviyesinde oynamak mümkün. Bu da oldukça akıcı bir deneyim sunacaktır.

4K Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel Core i7-14700K veya AMD Ryzen 7 9700X

Detaylar: 2160p yüksek ayarlar, 60 FPS (DLSS, FSR veya XeSS kalite + Frame Generation açık)

Depolama: 50 GB

Önerilen sistem gereksinimleriyle oyundan rahatlıkla keyif alabilirsiniz ancak donanımınız yeterliyse 4K çözünürlükte çok daha yüksek bir deneyim elde edebilirsiniz. 4K çözünürlükte oynayabilmek için Intel Core i7-14700K veya AMD Ryzen 7 9700X işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) veya AMD Radeon RX 9070 XT (16 GB) tavsiye ediliyor. Bellek ise öncekilerden farklı olarak 24 GB.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Kaç GB?

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight için 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Eğer bilgisayarınızda yeterli boş alan yoksa sistem temizleme uygulamalarından birini kullanarak gereksiz dosyaları silebilir ve yer açabilirsiniz.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Nasıl Bir Oyun?

Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülecek LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, oyuncuları Gotham City’nin karanlık ama aynı zamanda eğlenceli dünyasına götürecek. Aksiyon ve maceranın ön planda olduğu yapımda şehirde geçen olaylar, sürükleyici bir hikâyeyle oyunculara sunulacak.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight'ın Fiyatı Ne Kadar?

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight’ın fiyatı 69,99 dolar (3 bin 160 TL) olarak duyuruldu. Bu ücret standart sürüm için geçerli. Daha fazla içerik sunan Deluxe Edition ise 89,99 dolar (4 bin 50 TL) fiyat etiketine sahip. Ayrıca bu sürüm, ekstra içeriklerin yanı sıra oyuna birkaç gün erken erişim imkânı da sağlıyor.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Ne Zaman Çıkacak?

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight için çıkış tarihi 22 Mayıs olarak duyuruldu. Buna göre önümüzde çok bir zaman olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan Deluxe Edition sürümünü tercih eden oyuncular ise 19 Mayıs itibarıyla oyuna üç gün erken erişim sağlayabilecek.

Editörün Yorumu

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, uzun zamandır beklediğim oyunlar arasında yer alıyor. Özellikle aksiyon ve eğlenceyi bir arada sunacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Çıktığı anda olmasa da kısa süre içinde oynamayı düşünüyorum. Şimdiden istek listeme ekledim.