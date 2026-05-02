Oyunlara Yönelik Düzenleme Resmi Gazete'de Yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun bir zamandan beri üzerinde çalışılan oyunlara yönelik kanun düzenlemesi, kısa bir süre önce TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kabul edilmişti. Gerek oyun sağlayıcıları gerek oyun dağıtıcıları için ciddi sorumlulukları beraberinde getiren bu kapsamlı düzenlemenin ilgili maddeleri şimdi de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Oyunlara Yönelik Düzenleme Neleri İçeriyor?

Oyunlara yönelik yapılan yeni düzenlemede oyun, oyun dağıtıcı, oyun geliştirici ve oyun platformu tanımları net şekilde yapıldı. Bunların sorumluluk noktasında karışıklığın önüne geçmek adına yapılan tanımlamalar olduğu söylenebilir. Yani bir yasal sorun yaşandığında muhatabın kim olduğu bu sayede daha net bir hâle geliyor.

Yeni düzenleme kapsamında oyun platformunun (Steam, Epic Games vb.) usulüne uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları sunmasına izin verilmeyecek. Yaş derecelendirmesi olmayan bir oyunun otomatik olarak en yüksek yaşa göre derecelendirilmesi hâlinde yayınlanmasına izin veriliyor ancak bunun haricindeki içerikleri kütüphaneden çıkarması gerekiyor.

Oyun platformlarına ayrıca ebeveynlere gerekli denetim araçlarını sağlama sorumluluğu geldi. Bir ebeveynin çocuğunun hesap ayarlarını kontrol etmesi, satın alma ve ücretli üyelik gibi ödeme yapmaya dayanan işlemlerin ebeveyn iznine ya da onayına bağlı tutulması için gerekli sistemlerin geliştirilmesi ve sunulmasından artık platformlar sorumlu.

Kurala Uymayan Oyun Platformlarına Ne Kadar Para Cezası Verilecek?

Oyunlara yönelik yeni düzenleme ile ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen oyun platformlarına ya da sağlayıcılarına önce kurum tarafından bildirimde bulunulacak. Eğer bu bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse oyun platformuna 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek.

Bu para cezasının bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde eğer yükümlülük yine yerine getirilmezse 10 milyon TL'den 30 milyon TL'ye kadar bir kez daha idari para cezası uygulanmasına karar verilebilir. Tabii, buradaki para cezasının miktarı ihlalin ne kadar ciddi olduğu, kullanıcılar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ya da meydana gelebilecek zararlar dikkate alınarak belirlenecek.

Oyun Platformlarına Bant Daraltması Uygulanacak mı?

Düzenlemenin en kritik kısmı bant genişliğini daraltmaya varan yaptırımlar. İkinci kez verilen idari para cezasının bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde eğer yükümlülük yerine getirilmezse oyun platformunun bant genişliği yüzde 30 oranında daraltılması üzere sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Başvuru kabul edilir ve karar uygulanırsa bundan sonraki 30 gün içinde yine yükümlülüğün yerine getirilip getirilmeyeceği beklenecek.

Platform yine herhangi aksiyon almazsa bu sefer bant genişliğinin yüzde 50 oranına kadar daraltılması için başvuruda bulunulabilecek. Hakim, ikinci başvurudan sonra vereceği kararda yüde 30'un altında olmaması koşuluyla daha düşük bir oran belirleyebilecek. Ancak bu karara karşı itiraza gidilebilecek.

Oyun Platformlarına Türkiye'de Temsilci Bulundurma Şartı Geliyor mu?

Türkiye'de temsilci bulundurma şartı tüm oyun platformları için geçerli olmayacak. Sadece Türkiye'den günlük erişimi 100 binde fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına zorunlu tutulacak. Bu arada oyun platformunun temsilcinin iletişim bilgilerine kolaylıkla görülebilecek doğrudan erişilebilecek şekilde web sitesi üzerinden yer vermek zorunda olacak.

Oyunlara Yönelik Düzenleme Ne Zaman Geçerli Olacak?

Oyunlara yönelik yapılan bu büyük düzenleme şu andan itibaren geçerli değil. Önce oyun platformlarına ve sağlayıcılarına yapılan düzenlemelere uyum sağlamaları için süre verilecek. Bu süre ise 6 ay olarak belirlendi. Yani bu sürenin sonuna geldiğimizde tüm platformların artık yasal düzenlemelere uygun olması gerekiyor.

Editörün Yorumu

Steam ve benzeri büyük oyun platformları, geçmişten bugüne zaten yaş derecelendirme sistemine sahipti. Bu, sadece Türkiye için değil, diğer ülkeler için de kritik öneme sahip ve yasal düzenlemeler gereği platformlar da buna uygun davranıyor. O yüzden yaş konusunda herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum fakat Steam'in temsilci gibi gereklilikleri yerine getirip getirmeyeceğini epey merak ediyorum. Eğer bu düzenlemeye uymazsa yaptırımlardan milyonlarca oyuncu etkilenecektir. Umuyorum ki süreç herkes için sorunsuz şekilde yürür.