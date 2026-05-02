144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Avrupa'ya Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Realme C100 5G, mart ayında Asya'daki bazı ülkelerde satışa sunulmuştu. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefon, bu kez Avrupa'ya gelmeye hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte C100 5G'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Cihazda ayrıca MediaTek'in orta sınıf Dimensity işlemcisi bulunuyor.

Realme C100 5G'nin Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 269 euro (14.245 TL)

269 euro (14.245 TL) 4 GB RAM ve 256 GB depolama: 299 euro (15.834 TL)

Realme C100 5G'nin Avrupa'da 269 euro başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 245 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme C100 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. bu göz önünde bulundurulduğunda C100 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme C100 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Teknolojisi : LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.000 mAh (Asya sürümü) / 6.600 mAh (Avrupa sürümü)

Hızlı Şarj: 45W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme C100 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Realme'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Dimensity 6300 daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Realme C85'te de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Realme C100 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan C100 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. C85, yeni modelden daha yüksek bir parlaklığa sahip. Yenilem hızı ise iki telefonda da aynı seviyede.

Realme C100 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

C100 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşıalştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Editörün Yorumu

Öncelikle Realme C100 5G'nin tasarımını çok sevdim. Bence çok şık bir görünüme sahip. Cihaz tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatimi çekti. Orta segmentte konumlanan bu telefonun uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Bence yüksek yenileme hıız önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim.